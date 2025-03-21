В градостроительный симулятор Cities: Skylines можно поиграть бесплатно на ПК

Классическая Cities: Skylines, которая до сих пор остается одной из лучших игр в жанре градостроительных симуляторов, стало временно доступна бесплатно на ПК. Это особенно актуально на фоне неудачного старта сиквела, который столкнулся с техническими проблемами и спорными геймплейными изменениями.

Бесплатный доступ распространяется на базовую версию игры в Steam и продлится ограниченное время. Игроки могут попробовать себя в роли мэра, проектируя мегаполисы с развитой инфраструктурой, дорожной сетью и системой общественного транспорта. Бесплатная игра будет до понедельника — доступ зароют 25 марта.

Кроме того, до конца марта Cities: Skylines можно приобрести со значительными скидками. Издание Starter Deluxe Edition, включающее базовую игру и несколько дополнений, предлагается со скидкой 60%. А полный комплект Cities: Skylines Collection, содержащий весь выпущенный контент, можно приобрести с выгодой до 42%.

Недавний запуск подписки на DLC для Cities: Skylines вызвал неоднозначную реакцию у игроков, но для тех, кто предпочитает традиционные способы покупки, разработчики предлагают специальные скидочные предложения.

Сейчас это отличный шанс познакомиться с оригинальной Cities: Skylines, которая остается востребованной даже спустя десять лет после выхода.