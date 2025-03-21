В градостроительный симулятор Cities: Skylines можно поиграть бесплатно на ПК

Классическая Cities: Skylines, которая до сих пор остается одной из лучших игр в жанре градостроительных симуляторов, стало временно доступна бесплатно на ПК. Это особенно актуально на фоне неудачного старта сиквела, который столкнулся с техническими проблемами и спорными геймплейными изменениями.
Бесплатный доступ распространяется на базовую версию игры в Steam и продлится ограниченное время. Игроки могут попробовать себя в роли мэра, проектируя мегаполисы с развитой инфраструктурой, дорожной сетью и системой общественного транспорта. Бесплатная игра будет до понедельника — доступ зароют 25 марта.
Кроме того, до конца марта Cities: Skylines можно приобрести со значительными скидками. Издание Starter Deluxe Edition, включающее базовую игру и несколько дополнений, предлагается со скидкой 60%. А полный комплект Cities: Skylines Collection, содержащий весь выпущенный контент, можно приобрести с выгодой до 42%.
Недавний запуск подписки на DLC для Cities: Skylines вызвал неоднозначную реакцию у игроков, но для тех, кто предпочитает традиционные способы покупки, разработчики предлагают специальные скидочные предложения.
Сейчас это отличный шанс познакомиться с оригинальной Cities: Skylines, которая остается востребованной даже спустя десять лет после выхода.
'' Игроки могут попробовать себя в роли мэра ''
Ну, если однажды снова припрёт нести в мир голод, разруху и эпидемии то непременно побуду мэром и тут. Из меня знатный управленец - время выживания несчастных подданных обычно идёт на дни. Дома рушатся, народ мрет, жрать нечего....тут я кажется ещё не мэрствовал.
Не будьте строги к себе. Реальные мэры в разы хуже
Максимум, что можно купить, так это базовое издание, для контента из Мастерской, а DLC бесплатно открыть.
Игра же от Параходов, какие ещё DLC за деньги?
Нашли чем удивить её epic бесплатно раздавал.
А его покупать надо было (Sarcasm) // Антон Кузеванов
Совсем плохо с продажами. Хотя учитывая отношение компании когда ей носом ткнули косательно качество второй части....
скачал я её, удалил даже не пройдя обучение! Тебе говорят: проложи дорогу к шоссе, прокладываю и мне просто барьер не даёт её проложить...
У тебя мозгов хватает только в миту свою играть? В этой игре все просто и понятно, если не разобрался посмотри ролик на ютубе, если и это не помогло, то попробуй вторую часть, в ней все гораздо удобней.
хехехехе высказался? А теперь вернись в палату пациент, тебя уже на лоботомии заждались