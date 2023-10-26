Авторы Cities: Skylines 2 утверждают, что им удастся исправить проблемы с производительностью в будущем

Разработчик Colossal Order раскрыл свои планы по послепродажной поддержке недавно вышедшего градостроителя Cities: Skylines 2. В своем сообщении на официальном форуме игры комьюнити-менеджер c_avanya начал с того, что рассказал о том, что проблемы с производительностью Cities: Skylines 2, "не имеют глубоких корней в основе игры" и это получится исправить в будущем.
В сообщении предлагается несколько вариантов повышения производительности игры, в том числе игра в режиме 1080p. В дальнейшем Colossal Order планирует выпустить ряд небольших патчей, направленных на различные части Cities: Skylines 2, в которых будут устранены проблемы с производительностью. В настоящее время студия работает над улучшением ряда вещей, и с помощью патчей надеется устранить заикания в игре, оптимизировать и сбалансировать производительность GPU, а также оптимизировать работу CPU.
Кроме того, студия ищет новые варианты масштабирования. На релизе Cities: Skylines 2 поставляется с AMD FSR1. Согласно сообщению, игра не включает FSR2 или DLSS от Nvidia, поскольку новые технологии требуют использования Temporal Anti-aliasing, что, по всей видимости, невозможно в движке игры из-за несовместимости некоторых объектов с этой технологией.
В сообщении подтверждается цель студии - достичь частоты кадров в 30FPS, и говорится, что для данного жанра не очень выгодно стремиться к более высокой частоте кадров. Однако в сообщении говорится, что в дальнейшем студия может перейти на более высокую частоту кадров, поскольку это будет способствовать визуальному оформлению игры.
Завершая сообщение, студия рассказывает о том, почему она выпустила Cities: Skylines 2, несмотря на то, что игра была явно не готова к выпуску из-за большого количества проблем с производительностью. По всей видимости, студия пришла к выводу, что проблемы с производительностью не являются решающим фактором для всех игроков.
"Для нас приоритетом номер один является получение игроками удовольствия от игры, и мы видели достаточно отзывов от игроков, которым игра понравилась, чтобы откладывать ее было несправедливо", - говорится в сообщении.
Полуфабрикат за полную цену? Покупатель в качестве бета-тестера за свои же деньги?
Пора таких разработчиков просто банить и из принципа не покупать их продукт. Только торрент с таким отношением.
Когда то в следующей жизни)))
Особенно странно что ещё на старте тормоза. Пустая локация. Что будет когда городок на пол ляма сделаешь хоть
Жанр, сюжет, механики и т.п. может быть субъективщиной, но оптимизация- это база. Мало того, что они недоделанную игру выпустили не в "ранний доступ", а в продажу за фулл прайс, так ещё и, ничего не исправив, подняли ценник. Так что пусть разработчики и издатели засунут свои обещания, отмазки и сказки про заботу об игроках себе куда поглубже.
Заранее зная они (и не только) выпускают игру в магазин в таком состоянии. С таким можно бороться только шквалом возвратов или вовсе отказом от покупки игр на старте и в предзаказе.
вот и оплату за свой бета-тест берите когда доведете игру до нормального состояния
а то какое то повальное бедствие, что не игра, то полуфабрикат за полный ценник
Естественно они так скажут, не обрубать же продажи собственными словами xD
Ну в будущем будут летающие динозавры...имао
Пошаговый градостроительный симулятор получился
Так может вернёте деньги и будете исправлять?