Cities: Skylines 2 получила новое видео о продвинутом ИИ дорожного движения ©

Не секрет, что искусственный интеллект дорожного движения — одна из самых больших проблем в оригинальной Cities: Skylines, и сегодня Paradox и Colossal Order рассказали, как они планируют решить эту проблему в Cities: Skylines 2.

Неудивительно, что первый дневник разработчиков, выпущенный для игры некоторое время назад, был посвящен новой системе дорог, поскольку именно она лежала в основе проблемы трафика. Сегодня мы рассматриваем следующий слой проблемы.

В новой системе искусственного интеллекта трафика четыре основных фактора влияют на путь, выбранный вашими жителями, определяемые как "Затраты на поиск пути". Это Время, Комфорт, Деньги (которые включают наличие парковки) и Поведение. Их сочетание будет определять путь, по которому граждане ИИ доберутся туда, куда они хотят попасть, в отличие от предыдущих игр, в которых всегда выбирался кратчайший путь.

В новой игре также будут происходить дорожно-транспортные происшествия, которые вы сможете предотвратить, поддерживая дороги в хорошем состоянии.

Вы можете посмотреть видео ниже. Остается только надеяться, что Colossal Order удастся сделать систему достаточно надежной, чтобы ею можно было пользоваться без модов, поскольку оригинальной игре этого значительно не хватало.

В новой игре также будут происходить дорожно-транспортные происшествия, которые вы сможете предотвратить, поддерживая дороги в хорошем состоянии.

Вы можете посмотреть видео ниже. Надеемся, что Colossal Order удастся сделать систему достаточно надежной, чтобы ею можно было пользоваться без модов, поскольку оригинальной игре этого значительно не хватало.

Cities: Skylines II выходит 24 октября 2023 года для PC, Xbox Series X|S и PS5. Она также появится в Xbox Game Pass в первый же день.