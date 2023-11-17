Cities: Skylines 2 получила обновление с большим количеством исправлений

Cities: Skylines 2 получает последнее еженедельное обновление с еще большим количеством исправлений
Компания Colossal Order выпустила новый патч для своего градостроителя Cities: Skylines 2, направленный на внесение дополнительных исправлений для улучшения ПК-версии игры.
Как отметила ранее на этой неделе генеральный директор компании Марина Халликайнен (Mariina Hallikainen), это последний из начальной череды еженедельных патчей. С этого момента разработчики сосредоточатся на решении более серьезных проблем с помощью больших патчей, что означает, что каждый из них будет занимать больше времени.
В этот раз мы получим больше исправлений мусора, несколько улучшений качества жизни, множество исправлений ошибок и многое другое. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.
Cities: Skylines 2 пока доступна только для ПК, но Colossal Order обещает, что все эти доработки и исправления пойдут на оптимизацию версий для PS5 и Xbox Series X|S к моменту их выхода весной 2024 года.
Релиз ПК-версии игры, по общему признанию, был не совсем удачным, но, поиграв в нее на Gamescom, я считаю ее определенно перспективной. Оригинальная Cities: Skylines и на момент выхода была далека от совершенства, но со временем она стала лучшим градостроителем на рынке.
Да понимаю что они хотят все исправить, ну хочется уже что то новое в игре.
Хоспаде. Список изменений кот накакал.
все от игрового голода уже симулятор Лужкова стали играть, золотое время индустрии