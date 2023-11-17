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Cities: Skylines 2 24.10.2023
7.9 357 оценок

Cities: Skylines 2 получила обновление с большим количеством исправлений

butcher69
Новости

Cities: Skylines 2 получает последнее еженедельное обновление с еще большим количеством исправлений

Компания Colossal Order выпустила новый патч для своего градостроителя Cities: Skylines 2, направленный на внесение дополнительных исправлений для улучшения ПК-версии игры.

Как отметила ранее на этой неделе генеральный директор компании Марина Халликайнен (Mariina Hallikainen), это последний из начальной череды еженедельных патчей. С этого момента разработчики сосредоточатся на решении более серьезных проблем с помощью больших патчей, что означает, что каждый из них будет занимать больше времени.

В этот раз мы получим больше исправлений мусора, несколько улучшений качества жизни, множество исправлений ошибок и многое другое. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

Cities: Skylines 2 пока доступна только для ПК, но Colossal Order обещает, что все эти доработки и исправления пойдут на оптимизацию версий для PS5 и Xbox Series X|S к моменту их выхода весной 2024 года.

Релиз ПК-версии игры, по общему признанию, был не совсем удачным, но, поиграв в нее на Gamescom, я считаю ее определенно перспективной. Оригинальная Cities: Skylines и на момент выхода была далека от совершенства, но со временем она стала лучшим градостроителем на рынке.

8
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Юрец Одесса

Да понимаю что они хотят все исправить, ну хочется уже что то новое в игре.

1
Папел

Хоспаде. Список изменений кот накакал.

0
Wolfenstein

все от игрового голода уже симулятор Лужкова стали играть, золотое время индустрии

-1