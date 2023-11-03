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Cities: Skylines 2 24.10.2023
7.8 268 оценок

Cities Skylines 2 получила второе обновление, содержащее исправления и оптимизацию производительности

monk70
Новости

Сегодня Colossal Order и Paradox Interactive выпустили второе обновление для своего градостроительного симулятора Cities: Skylines 2. Это обновление призвано сделать игру более плавной за счет добавления нескольких улучшений.

Обновление 1.0.12f1 ускоряет игру за счет улучшения обработки определенных типов источников света. Кроме того, игра теперь будет отображать маленькие объекты после больших, что поможет работать быстрее. Оно также улучшает расчеты уровня детализации теней.

Обновление 1.0.12f1 также содержит некоторые улучшения VRAM. Патч гарантирует, что текстуры крупных персонажей не будут слишком детализированы, когда в этом нет необходимости. Кроме того, оно уменьшает количество ситуаций, когда деревья и объекты с альфа-обрезанием могут привести к исчерпанию виртуального пространства для текстурирования.

Исправление 1.0.12f1 не только улучшает работу игры, но и делает ее более стабильной. Разработчики исправили некоторые ошибки, которые могли привести к сбою игры. Например, они исправили проблему, из-за которой загрузка новой карты приводила к рассинхронизации состояния воды с данными сохранения. Они также исправили ошибку со стоимостью земли, которая могла привести к сбою игры.

Как всегда, Steam загрузит этот патч при следующем запуске клиента. Вы можете найти полный список изменений по ссылке.

22
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
ТараканчЕг

а пыратам что дэлат? Хде патч искать? :<

1
hipp-e

На тортуге ясен пень

6
QazLeoGroup
Спойлер
0
QazLeoGroup

Еще 100 патчей и возможно смогу сыграть.....

0
Mihanbo

после первой части какая та халтура... первая в разы лучше.

-1
Beckinsale

" Раньше было лучше ".

Но на самом деле, CS первая, на релизе, я помню как мой комп офигевал от и оптимизации, и багов было тоже очень много. А ванильная версия, опять же на релизе, да, конечно по сравнению с чем-то она была годной, но по сути своей точно так же пустой.

-3
Len4ik00N Beckinsale
" Раньше было лучше ".

При чём тут "раньше", если первая часть лучше сейчас? Она, хоть и не идеал, но полностью готова и в плане контента, и в плане оптимизации. Покупая её, ты знаешь, что получишь, а вот, во что превратится вторая часть- пока очень большой вопрос.

2
Achtung57

В этой игре и КАЖДОГО жителя смоделировано по 32 зуба. ЗАЧЕМ!!!???

-1
Lord Paradox

Чтобы стоматологи процветали.

2
Azok OsKveRniTEJI

Прикинь, если смоделировали каждый волос на теле каждого нпс, может из-за этого так тормозит игра, а не из-за зубов?! 😁В это бы я поверил.

0
Салярыч Azok OsKveRniTEJI

По сети гуляет чит один, в котором можно отключить физику для нпс. Они все еще будут двигаться, но тебе это сразу дает буст +30 фпс. Скорей всего проблема с анимацией.
Хотя в этой игре везде проблемы. Рано они ее в релиз выкинули. Ей бы еще годика эдак 3 в разработке побыть.

0
Azok OsKveRniTEJI Салярыч

Это да, сыра как тряпка, им ещё пилить её следовало.

-1
Garik Nest Azok OsKveRniTEJI

лень и тяга к деньгам. кому оно надо и так сожрут. на 4090 деньги есть так зачем оптимизировать? а к зубам ботов трассировку луча хуанга добавить. что б зубы блястели ск

-1
Салярыч

В мс стор когда выйдет, есть у кого инфа?
Вчера поиграл аж целых 43 минуты, пока снова не выкинуло из игры. Но играется чуть лучше с первым патчем, хотя на максималках в 60 фпс все равно не тянет на предтоповом железе.

-2
Mr. Alexander Shark

Опытным путём выяснил что ФПС убивает настройка глубины резкости, хз почему именно она, но выключая её получаю +20 фпс на 2060 ноутбучной.

-1
ELTIGRE RIVER

насчёт стора не знаю, а вот то что она так быстро возникла на р-траке ещё и в двух экземплярах(портабл и установачная)

0
Салярыч Mr. Alexander Shark

Если всинх отключить еще 10 фпс получишь.
На средних на 4080 получаю 75 фпс. На низких все 240. На высоких 27-30.

-1