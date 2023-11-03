Cities Skylines 2 получила второе обновление, содержащее исправления и оптимизацию производительности

Сегодня Colossal Order и Paradox Interactive выпустили второе обновление для своего градостроительного симулятора Cities: Skylines 2. Это обновление призвано сделать игру более плавной за счет добавления нескольких улучшений.
Обновление 1.0.12f1 ускоряет игру за счет улучшения обработки определенных типов источников света. Кроме того, игра теперь будет отображать маленькие объекты после больших, что поможет работать быстрее. Оно также улучшает расчеты уровня детализации теней.
Обновление 1.0.12f1 также содержит некоторые улучшения VRAM. Патч гарантирует, что текстуры крупных персонажей не будут слишком детализированы, когда в этом нет необходимости. Кроме того, оно уменьшает количество ситуаций, когда деревья и объекты с альфа-обрезанием могут привести к исчерпанию виртуального пространства для текстурирования.
Исправление 1.0.12f1 не только улучшает работу игры, но и делает ее более стабильной. Разработчики исправили некоторые ошибки, которые могли привести к сбою игры. Например, они исправили проблему, из-за которой загрузка новой карты приводила к рассинхронизации состояния воды с данными сохранения. Они также исправили ошибку со стоимостью земли, которая могла привести к сбою игры.
Как всегда, Steam загрузит этот патч при следующем запуске клиента. Вы можете найти полный список изменений по ссылке.
а пыратам что дэлат? Хде патч искать? :<
На тортуге ясен пень
Еще 100 патчей и возможно смогу сыграть.....
после первой части какая та халтура... первая в разы лучше.
" Раньше было лучше ".
Но на самом деле, CS первая, на релизе, я помню как мой комп офигевал от и оптимизации, и багов было тоже очень много. А ванильная версия, опять же на релизе, да, конечно по сравнению с чем-то она была годной, но по сути своей точно так же пустой.
При чём тут "раньше", если первая часть лучше сейчас? Она, хоть и не идеал, но полностью готова и в плане контента, и в плане оптимизации. Покупая её, ты знаешь, что получишь, а вот, во что превратится вторая часть- пока очень большой вопрос.
В этой игре и КАЖДОГО жителя смоделировано по 32 зуба. ЗАЧЕМ!!!???
Чтобы стоматологи процветали.
Прикинь, если смоделировали каждый волос на теле каждого нпс, может из-за этого так тормозит игра, а не из-за зубов?! 😁В это бы я поверил.
По сети гуляет чит один, в котором можно отключить физику для нпс. Они все еще будут двигаться, но тебе это сразу дает буст +30 фпс. Скорей всего проблема с анимацией.
Хотя в этой игре везде проблемы. Рано они ее в релиз выкинули. Ей бы еще годика эдак 3 в разработке побыть.
Это да, сыра как тряпка, им ещё пилить её следовало.
лень и тяга к деньгам. кому оно надо и так сожрут. на 4090 деньги есть так зачем оптимизировать? а к зубам ботов трассировку луча хуанга добавить. что б зубы блястели ск
В мс стор когда выйдет, есть у кого инфа?
Вчера поиграл аж целых 43 минуты, пока снова не выкинуло из игры. Но играется чуть лучше с первым патчем, хотя на максималках в 60 фпс все равно не тянет на предтоповом железе.
Опытным путём выяснил что ФПС убивает настройка глубины резкости, хз почему именно она, но выключая её получаю +20 фпс на 2060 ноутбучной.
насчёт стора не знаю, а вот то что она так быстро возникла на р-траке ещё и в двух экземплярах(портабл и установачная)
Если всинх отключить еще 10 фпс получишь.
На средних на 4080 получаю 75 фпс. На низких все 240. На высоких 27-30.