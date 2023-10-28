Cities Skylines 2 получит бесплатные наборы с более чем 2500 региональными объектами

Всего три дня назад Cities: Skylines 2 поступила в продажу, и уже до запуска было известно, что игра получит ряд DLC. Как выяснилось, платить за все из них мы не будем. Компания Colossal Order анонсировала сегодня так называемые Region Packs, которые бесплатно привнесут в стратегию тысячи новых объектов.
Из сообщения, опубликованного в Steam, известно, что дополнения создаются в сотрудничестве с моддерами, создающими контент для Cities: Skylines.
В общей сложности мы получим более 2500 новых объектов. Они будут разделены на наборы, созданные по мотивам восьми регионов мира - Японии, Великобритании, восточного и западного побережий США, Китая, Франции, Германии и Восточной Европы.
Контент будет доступен для загрузки через платформу Paradox Mods. Однако на данный момент неизвестно, когда они попадут в руки игроков.
Не стоит отрицать, что появление нового контента для Cities: Skylines 2 будет приятным, поскольку на данный момент он довольно скуден. Особенно это заметно по моделям домов - поселения, по сути, представляют собой набор одинаковых зданий. Однако, с другой стороны, у игры есть и более серьезные проблемы, чем нехватка контента: на первый план выходит очень плохая оптимизация. Несмотря на то, что разработчики Colossal Order уже выпустили первый небольшой патч (hotfix), стабильность игры по-прежнему оставляет желать лучшего.
Ужасная оптимизация, пробивает очередное многоуровневое дно.
Дык игра пустышка так на разок! Вот АННО больше цепляет!
А балдурс гейт 3 еще больше цепляет!
Балда не про строительство!
Надеюсь добавят и новых карт!