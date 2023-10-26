Градостроительная стратегия Cities: Skylines 2 получила первое обновление улучшающее производительность

Сегодня компании Colossal Order и Paradox Interactive выпустили новый патч для своего нового градостроительного проекта Cities: Skylines 2, призванный устранить проблемы с производительностью игры.
Патч, анонсированный на официальных форумах, имеет номер 1.0.11f1 и определяется как "первый из нескольких", предназначенных для улучшения производительности. Хотя оно не устраняет всех проблем, разработчики хотели выпустить его как можно скорее.
Они также отмечают, что пока оно выпущено только в Steam, и делают все возможное, чтобы оно как можно скорее появилось в Microsoft Store.
Вот примечания к патчу:
- Изменена зависимость LOD от разрешения рендеринга для более стабильной работы при высоких разрешениях
- Небольшая оптимизация работы с туманом
- Оптимизация и улучшение глубины резкости
- Улучшения глобального освещения
- Оптимизированы задержки при появлении/повышении уровня зданий
- Оптимизированы различные задержки во всех системах
- Исправлены вылеты после модернизации ветряной турбины
- Исправлена ошибка, когда автомобиль врезался в еще скрытый автомобиль с прицепом
- Исправлен сбой при загрузке сетки (в основном это происходило на низких настройках)
Разработчики также отметили, что прилагают все усилия для скорейшей подготовки следующей порции исправлений, так что вскоре можно ожидать новых обновлений.
Команда разработчиков знала о том, что игра не достигает поставленных целей по производительности, но все равно решила выпустить ее на ПК, так как проблема затрагивает не всех пользователей. Тем не менее, это привело к тому, что игра получила "смешанные" отзывы в Steam.
Консольных игроков это не коснется, по крайней мере, на данный момент, так как выход версий игры для PS5 и Xbox Series X|S перенесен на весну 2024 года.
Не патч, а ПАТЧИЩЕ?
а что не нравится? 513 фпс завезли в игру
Мал да удал! 😏
😝😝😝
А исправят квадраты районов, когда дорогу проводишь они ёпта отвязываются от прошлой дороги и получается бред, и здание которое там уже построено уже бесполезно. И вообще отдельно пат будет? :D
а я заметил, что когда пользуешься заполнением кварталов, расставил жилые (зеленые), а потом переходишь на синие, иногда залипает как будто кнопка зажата и все здания что уже были построены, помечаются что скоро будут снесены. Сука как же бесит
скиньте обнову архивом
Там в игре сейчас каждая вторая игровая механика не работает, этот патч ни о чем.
Краши игры остались? У меня версия из магазина майков, так что пока сам не могу опробовать патч.
Игра херь!!! Дело не в производительности, ни какого разнообразия, ни какого изменения в улучшениях зданий всё однообразно, скучно, ужасно. Очень грустная, бедная, безпонтовая игра, очень ждал эту игру, думал сделают хотя бы чуть лучше ,чем первую, купил по предзаказу за 2900р, пытался понять, что они сделали больше двух часов, в итоге, даже не смог вернуть (Steem), игра полное ХЕРЬ, оптимизация ХЕРЬ. Первая часть даже без модов в сто раз лучше. Не покупайте, скачайте пиратку, поймите, что это ХЕРЬ не стоит ни копейки. Унылое .... !!!
Порежут эффекты, вот вам и вся оптимизация 😝😝😝
Лагающее г*вно, лагающего г*вна!
Проиграл 4 часа, и не смог сохранить игру:)
Просто висит в уведомлениях что игра сохраняется и так вечно. Удалил. :( будем ждать норм оптимизации и стабильных патчей.
на ноуте ~60 fps, все офигенно работает