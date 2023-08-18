Новое видео Cities: Skylines 2 подробнее рассказывает о "сложной, но не запутанной" экономике

Сегодня Colossal Order выпустила еще одно видео, демонстрирующее грядущий и долгожданный градостроительный симулятор Cities: Skylines 2 с упором на экономику. Видео очень обширное, оно дополняет трейлер, выпущенный ранее на этой неделе, и объясняет, как работает производство и как различные компании подходят к производству и продаже товаров и услуг, а также как граждане тратят на них свои деньги.
Это система, которую разработчики описывают как «сложную, но не запутанную», и мы имеем дело с жильем, промышленностью (в том числе специализированной, со своими новыми системами), коммерческими компаниями и офисами.
Каждая категория имеет свои потребности и результаты, и все они четко взаимодействуют друг с другом. Система кажется намного более гибкой, чем та, что была в оригинальной Cities: Skylines, предлагая игрокам гораздо больше возможностей для принятия решений.
Cities: Skylines 2 выходит 24 октября 2023 года для ПК, Xbox Series X|S и PS5. Она также будет выпущена на Xbox Game Pass в первый день.
Для многих Скайлайн это способ построить красивый город, но нам на протяжении всего видео рассказывают про зависимость экономических составляющих. Я хочу чтобы здания были разнообразны, а не 3 вида парка и 2 вида пожарного участка на всю игру. Хочу чтобы было можно строить чуть кривой город, а не расчерчивать его как тетрадь в клетку. Надеюсь в этом плане были произведены изменения по сравнению с первой частью