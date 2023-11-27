Разработчики Cities: Skylines 2 предупреждают, что "незаконченный редактор" может привести к поломке модов

Paradox и Colossal Order выпустили новую колонку «Слово недели» Cities: Skylines 2, содержащую обновленную информацию о том, что задумали разработчики, и на этот раз речь идет о моддинге. В новом посте генеральный директор Colossal Order Мариина Халликайнен говорит, что она «удивлена» усилиями, которые игроки приложили, чтобы найти «незаконченную версию редактора» Cities: Skylines 2 и использовать ее для создания модов.
Однако она говорит, что к моддингу следует подходить «осторожно»; использование незавершенного редактора может привести к поломке ваших карт, поскольку в ближайшее время в эту функцию войдут новые изменения.
Халликайнен сразу поясняет, что ее предупреждение не направлено на то, чтобы отговорить игроков от работы над модами, а «скорее на то, чтобы попытаться открыто рассказать, чего ожидать». По сути, если вы делаете моды для Cities: Skylines 2, просто имейте в виду, что они могут быть эфемерными из-за того, что редактор технически еще не выпущен.
По словам Халликайнен и Colossal Order, редактор игры планируется выпустить «в начале следующего года», но, как и в случае с обновлением редактора, опубликованным ранее в этом месяце, конкретных сроков выпуска до сих пор нет.
Colossal Order также приглашает моддеров присоединиться к предварительной версии редактора в раннем доступе, запуск которой запланирован «за несколько недель до его выпуска». Если вы зарегистрируетесь, вы сможете протестировать свои моды, поделиться отзывами с разработчиками и освоить редактор до его полноценного запуска.
Наконец, Халликайнен предоставила обновленную информацию об улучшениях производительности, обсуждавшихся в дневнике «Слово недели» на прошлой неделе. Она говорит, что стоимость рендеринга геометрии снижается, а исправление ошибок также «продвигается хорошо». По словам Халликайнен, более крупный патч выйдет где-то в декабре, прежде чем через три недели команда уйдет на перерыв на каникулы. Естественно, не стоит ожидать патчей во время этого перерыва.
Cities: Skylines 2 уже доступна для ПК. Игра также выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S весной следующего года.
В общем, опять привычная песня - разрабы на словах хотят открытости, а на деле любую инициативу подавляют.