Разработчики Cities: Skylines 2 рассказали подробности об общественном и грузовом транспорте ©

Сегодня Colossal Order и Paradox Entertainment выпустили новое видео о грядущем градостроителе Cities: Skylines 2, посвященный транспорту.

В частности, это более глубокое погружение в тему с большим количеством комментариев разработчиков после видео, представляющего общественный и грузовой транспорт, выпущенного в понедельник.

Мы видим, как можно заложить автобусные парки, а затем вручную спроектировать каждую линию, практически так же, как это было в оригинальной Cities Skylines. Автобазы можно модернизировать, чтобы они поддерживали электробусы, а железнодорожные станции можно модернизировать, чтобы увеличить пропускную способность.

К слову об автобусных линиях, вы можете создавать междугородние автобусные линии, тогда как раньше это было автоматически, а трамваи включены в базовую игру.

Как обычно, грузовые корабли являются мегатоннами трафика, когда они причаливают, но вы можете прокладывать грузовые линии между остановками и внешними соединениями вручную, что должно помочь смягчить проблемы. Вы также можете регулировать количество кораблей и время работы.

Только автобусы и такси разблокируются через вехи, в то время как все остальные виды транспорта разблокируются через очки развития. К ним относятся поезда, трамваи, метро, корабли, аэропорт, международный аэропорт (который по размерам как небольшой город) и даже космический центр.

Мы также посмотрели на информационные панели, которые позволяют работать над каждой линией и находить данные о них с первого взгляда. Видео и все эти элементы вы можете посмотреть ниже.

Cities: Skylines 2 выходит 24 октября 2023 года для PC, Xbox Series X|S и PS5. Кроме того, в первый же день она появится в Xbox Game Pass.