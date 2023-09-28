Разработчики подняли системные требования ПК-версии Cities Skylines 2

Как сегодня уже сообщалось, разработчикам из Colossal Order нужно больше времени на подготовку Cities Skylines 2 для консолей, поскольку студия объявила, что выпуск консольных версий игры переносится на весну 2024 года. Однако, это не единственные новости. В пресс-релизе авторы сообщили о повышении системных требований для ПК-версии игры.
Минимальные характеристики для FHD:
- Процессор: Intel Core i7-6700K | AMD Ryzen 5 2600X
- Оперативная память: 8 ГБ
- Графический процессор: Nvidia GeForce GTX 970 (4 ГБ) | Эквивалент AMD
- ОС: Windows 10 Домашняя 64-разрядная версия
Рекомендуемые характеристики для FHD
- Процессор: Intel Core i5-12600K | AMD® Ryzen 7 5800X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Графический процессор: Nvidia GeForce RTX 3080 (10 ГБ) | Эквивалент AMD
- ОС: Windows 10 Домашняя, 64-разрядная версия | Windows 11
Для сравнения, предыдущие системные требования доступны по ссылке.
Создатели объяснили повышение требуемых характеристик следующим образом:
Cities: Skylines 2 — игра следующего поколения, поэтому она предъявляет определенные требования к оборудованию. Рекомендуемые характеристики были установлены, когда игра еще находилась в разработке. После тщательного тестирования на различном оборудовании мы приняли решение обновить минимальные и рекомендуемые характеристики, чтобы игрокам было удобнее играть.
Cities Skylines 2 на ПК выйдет 24 октября 2023 года.
Извините, что? Для FHD 3080? Не для 2к? Не для 4К? Рофл конечно.
Сказали бы сразу, что оптимизации на релизе не будет, а не вот это "мы поднимаем сис. требования". У неё и до этого завышены были, 2080ti для FHD, а теперь и вовсе смешно.
Они на длсс обиделись чтоль ))
Она что капец графонистая, что такое железо требует?
Оптимизации не будет. Наверное, графика будет соответствовать году 2013 тоже.
Да довайте сраз 6090 Ти чё мелочиться то?
Fullhd 3080????
Отличная оптимизация для любителей всяких тошнотных стратегий и прочего градостроительного хлама. Выкиньте свои четырёх-шестиядерные затычки и пятилетние куски текстолита с пропеллерами!