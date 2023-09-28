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Cities: Skylines 2 24.10.2023
8.4 115 оценок

Разработчики подняли системные требования ПК-версии Cities Skylines 2

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monk70
Новости

Как сегодня уже сообщалось, разработчикам из Colossal Order нужно больше времени на подготовку Cities Skylines 2 для консолей, поскольку студия объявила, что выпуск консольных версий игры переносится на весну 2024 года. Однако, это не единственные новости. В пресс-релизе авторы сообщили о повышении системных требований для ПК-версии игры.

Минимальные характеристики для FHD:

  • Процессор: Intel Core i7-6700K | AMD Ryzen 5 2600X
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Графический процессор: Nvidia GeForce GTX 970 (4 ГБ) | Эквивалент AMD
  • ОС: Windows 10 Домашняя 64-разрядная версия

Рекомендуемые характеристики для FHD

  • Процессор: Intel Core i5-12600K | AMD® Ryzen 7 5800X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Графический процессор: Nvidia GeForce RTX 3080 (10 ГБ) | Эквивалент AMD
  • ОС: Windows 10 Домашняя, 64-разрядная версия | Windows 11

Для сравнения, предыдущие системные требования доступны по ссылке.

Создатели объяснили повышение требуемых характеристик следующим образом:

Cities: Skylines 2 — игра следующего поколения, поэтому она предъявляет определенные требования к оборудованию. Рекомендуемые характеристики были установлены, когда игра еще находилась в разработке. После тщательного тестирования на различном оборудовании мы приняли решение обновить минимальные и рекомендуемые характеристики, чтобы игрокам было удобнее играть.

Cities Skylines 2 на ПК выйдет 24 октября 2023 года.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
AlexFullBeast
Рекомендуемые характеристики для FHD
Графический процессор: Nvidia GeForce RTX 3080 (10 ГБ) | Эквивалент AMD

Извините, что? Для FHD 3080? Не для 2к? Не для 4К? Рофл конечно.

Сказали бы сразу, что оптимизации на релизе не будет, а не вот это "мы поднимаем сис. требования". У неё и до этого завышены были, 2080ti для FHD, а теперь и вовсе смешно.

3
Goodvini

Они на длсс обиделись чтоль ))

2
TheNikolay00

Она что капец графонистая, что такое железо требует?

2
warp 37

Оптимизации не будет. Наверное, графика будет соответствовать году 2013 тоже.

2
jax baron

Да довайте сраз 6090 Ти чё мелочиться то?

1
sudey

Fullhd 3080????

0
Nick1906

Отличная оптимизация для любителей всяких тошнотных стратегий и прочего градостроительного хлама. Выкиньте свои четырёх-шестиядерные затычки и пятилетние куски текстолита с пропеллерами!

-2