Разработчики приносят извинения за экономику в Cities: Skylines 2, которая "не соответствовала стандартам качества"

Cities: Skylines 2 во время своего дебюта страдала от ряда технических и геймплейных проблем. Одной из главных проблем этого градостроителя оказалась система экономики. Она была настолько громоздкой, что игроки взялись за разработку улучшений.
Осознавая ошибки, допущенные при разработке этой функции, разработчики постепенно начали исправлять их в обновлениях. Хотя им удалось добиться значительного прогресса в этой области, путь к совершенству еще очень далек.
Поводом для извинений за вышеупомянутые неудобства стала последняя запись в Steam, которая была специально посвящена экономике в Cities: Skylines 2.
На момент релиза экономика не соответствовала стандартам качества, к которым мы стремились, и я приношу извинения за разочарование, вызванное этим. В последующих патчах мы исправили ошибки, допущенные при реализации экономики, но некоторые из них все еще присутствуют в игре, и благодаря вашим предложениям мы работаем над их устранением. Мы сосредоточимся на основной системе, а также на способе представления информации в игре, что обеспечит большую ясность и позволит вам лучше понять экономику.
Позже в своем сообщении разработчик подробно описал некоторые элементы экономики игры, которые были непонятны игрокам. Среди них - импорт и экспорт, рентабельность, ежемесячный баланс и система кредитования.
Создатель также добавил, что стоимость земли и механика спроса будут изменены в грядущем обновлении (чтобы было проще разобраться). Он также пояснил, что "исправление основных функций, таких как стоимость земли, занимает немного больше времени, чем исправление простых ошибок, поскольку эти элементы связаны с другими частями экономической системы игры".
Это все уловки норбита