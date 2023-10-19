Релизный трейлер Cities: Skylines 2

Paradox Interactive представила финальный трейлер для своего градостроительного симулятора Cities: Skylines 2, которое выходит на ПК 24 октября. Выход для Xbox Series X/S и PlayStation 5 состоится весной 2024 года.
Игра разрабатывается Colossal Order и обещает «революционный» взгляд на знаменитый оригинал студии 2015 года, предоставляя игрокам инструменты для «постройки любого города, который они могут себе представить, и следить за его ростом из скромной деревни в шумный мегаполис».
Игра будет доступна в Steam, Microsoft Store, а так же в XBOX Game Pass. Предзагрузка уже доступна в Microsoft Store.
Судя по ролику, как и обещали разрабы, ФПС в сделку не входил.
Мьюзик из трейлера
жалко что моды и длс ждать долго,первая часть только лет за 5-8 стала играбельна с модами и длс,с модами можно было строить даже киберпанк сити...
Под музыку прям топ, сейчас бы хапнуть водного и залипнуть на репите в этот трейлер