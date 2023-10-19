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Cities: Skylines 2 24.10.2023
8.5 128 оценок

Релизный трейлер Cities: Skylines 2

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Папел
Новости

Paradox Interactive представила финальный трейлер для своего градостроительного симулятора Cities: Skylines 2, которое выходит на ПК 24 октября. Выход для Xbox Series X/S и PlayStation 5 состоится весной 2024 года.

Игра разрабатывается Colossal Order и обещает «революционный» взгляд на знаменитый оригинал студии 2015 года, предоставляя игрокам инструменты для «постройки любого города, который они могут себе представить, и следить за его ростом из скромной деревни в шумный мегаполис».

Игра будет доступна в Steam, Microsoft Store, а так же в XBOX Game Pass. Предзагрузка уже доступна в Microsoft Store.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Папел

Судя по ролику, как и обещали разрабы, ФПС в сделку не входил.

Мьюзик из трейлера

0
Mihanbo

жалко что моды и длс ждать долго,первая часть только лет за 5-8 стала играбельна с модами и длс,с модами можно было строить даже киберпанк сити...

0
KANSERVATOR

Под музыку прям топ, сейчас бы хапнуть водного и залипнуть на репите в этот трейлер

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