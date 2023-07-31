В новом ролике Cities: Skylines 2 рассказали о картах, системе плиток и многом другом

Cities: Skylines II, долгожданный сиквел градостроительного симулятора от разработчика Colossal Order, только что получил очередной эпизод Feature Highlights, на этот раз посвященный картам и темам. Сегодняшний геймплейный трейлер демонстрирует работу карт и плиток, а также эффекты от выбора американской или европейской темы.
Cities: Skylines II выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 24 октября 2023 года.
Cities: Skylines II раскрывает множество центральных особенностей геймплея, начиная от управления электричеством и водоснабжением и заканчивая городскими службами, в которых население задействовано как никогда ранее. Однако, несмотря на то, что поклонники жанра, скорее всего, уже заинтересовались игрой, эти ролики продолжают нагнетать атмосферу и могут помочь игрокам изучить все проработанные функции до запуска.
Сегодняшний трейлер гораздо меньше по объему, чем предыдущие, однако он показывает, насколько обширны карты в этом сиквеле. В базовой игре будет 10 карт, с приличным набором реальных источников вдохновения. Площадь карт будет "эквивалентна 159 квадратным километрам", и игроки смогут достичь вех, чтобы разблокировать до 441 отдельной плитки на каждой карте, начиная с девяти плиток.
Это значительное улучшение по сравнению с оригинальной игрой, позволяющее разнообразить местность и стиль. Хотя темы делятся только на американские и европейские, карты находятся далеко друг от друга, а плитки имеют разные ресурсы и стоимость.
Это очень удобный способ позволить игрокам планировать что-то настолько целостное или сложное, насколько они хотят. Но при этом перед игроками будут ставиться более сложные задачи, чем раньше, что позволит вдохновиться и повысит ценность игры.