В новом трейлере Cities:Skylines 2 рассказывается о музыке и звуках, используемых для создания реалистичной обстановки

К ожидаемой градостроительной игре Cities: Skylines II появился новый трейлер, в котором рассказывается о музыке и звуках, используемых для создания реалистичной обстановки и соответствующего настроения. В новом геймплее показано, как окружающие звуки соответствуют движению камеры и погоде, разнообразные уникальные звуки для горожан, музыка и новости по радио и многое другое.
Cities: Skylines II выходит 24 октября 2023 года. Она будет доступна на ПК, Xbox и PlayStation.
Звук и музыка, пожалуй, можно считать второстепенным элементом Cities: Skylines II, поскольку они не связаны с механикой геймплея. Но сегодняшний трейлер, как нельзя лучше напоминает игрокам о том, какое огромное влияние может оказывать звук и музыка. По мере того, как игроки будут добавлять новые предприятия, транспортные средства и многое другое, соответствующие звуковые слои будут демонстрировать истинное развитие города.
Новый трейлер также показывает, что звук и музыка действительно будут напрямую связаны с игровым процессом. Например, в Cities: Skylines II будет использовать радио-новости как еще один способ предупредить игрока о приближающихся бедствиях.
Более того, отдельные граждане будут иметь уникальные музыкальные сигналы, по которым игрок сможет понять их настроение. Удивительно, что об этом не было рассказано в видеороликах о симуляции жизни граждан.
единственное, что я подчеркнул из их видео, помимо новшеств, так это то, что у них там какие то дикие проблемы с фреймрейтом