В новом видео Cities: Skylines 2 разработчики подробнее рассказали про развитие города, основные этапы и многое другое

Вышел новый видеоролик Cities: Skylines 2, в котором рассказывается о развитии города, вехах и различных способах развития своего города. Ранее на этой неделе Colossal Order и Paradox рассказали нам о том, как ваш город будет расширяться и расти в Cities: Skylines 2, а теперь дизайнер Лаури Яэскеляйнен представляет новое видео, в котором рассказывается более подробно.
Яэскеляйнен говорит, что в Cities: Skylines 2 будут вехи, как и в первой игре, но в сиквеле вы сможете разблокировать вехи, набрав так называемые очки расширения. Есть два способа получить эти очки: размещение зданий или размещение дорог. Вы также можете пассивно получать очки расширения, когда уровень счастья граждан повышается или когда увеличивается ваше население.
В Cities: Skylines 2 есть множество этапов, к которым нужно стремиться, и в качестве награды за их достижение вы получите такие блага, как увеличенный лимит кредита, больше денег, разрешения на расширение и многое другое. Вы также заработаете очки развития, которые сможете использовать для продвижения по деревьям услуг для таких объектов, как дороги, электроэнергия и вода.
Эти деревья содержат новые возможности, которые вы можете разблокировать, потратив очки развития. Примеры могут включать, например, разблокировку кольцевых развязок для дорог или геотермальных электростанций для энергетического дерева.
Например, вы можете сосредоточиться на образовании и открыть колледжи и университеты раньше, или вы можете специализироваться на транспорте и открыть аэропорты и другие транспортные объекты, прежде чем расширять свою систему образования.
Релиз Cities: Skylines 2 запланирован на 24 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
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