Представлен трейлер коллекционного артбука Clair Obscur: Expedition 33

Французское издательство Pix'n Love Games опубликовало трейлер коллекционного артбука для Clair Obscur: Expedition 33, популярной JRPG от студии Sandfall Interactive, под названием Alicia Edition.

В комплект издания входит артбук с эксклюзивной обложкой, набор литографий, золотая медаль, а также металлическая пластина с уникальным номером и стильный футляр - цена 80 евро. Существует также стандартное издание за 40 евро. Артбук поступит в продажу 5 декабря этого года, а предварительные заказы откроются уже завтра, 31 июля.

Поклонники и просто любопытствующие могут погрузиться в самое сердце творческого процесса Clair Obscur: Expedition 33, на 300 страницах этой эксклюзивной книги представлены сотни ранее нигде не публиковавшихся документов и иллюстраций, использованных при создании одной из самых захватывающих игр за последние годы: декорации, персонажи, концепт-арты, объекты...

Автор книги Марин Макк, увлекательно и подробно описывает выбор и источники вдохновения, которые легли в основу этой завораживающей вселенной, от первых набросков до финальных рендеров.