Создатели Clair Obscur: Expedition 33 показали новый геймплейный тизер

Clair Obscur: Expedition 33 — многообещающая ролевая игра, разрабатываемая французской студией Sandfall Interactive, которая привлекает большое внимание игроков своими прекрасными визуальными эффектами и динамичными пошаговыми боями.

Игра должна получить новости во время презентации Xbox Developer_Direct, которая состоится 23 января. Однако в качестве предварительного просмотра студия представила короткий игровой процесс Clair Obscur: Expedition 33, демонстрирующий больше боевых сцен.

В истории Clair Obscur: Expedition 33 раз в год Художница пробуждается и рисует проклятое число на монолите, заставляя всех людей этого возраста исчезать в небытие. С каждым годом число уменьшается, и все больше людей исчезают. Скоро она проснется и нарисует «33». Отправьтесь на последнюю миссию с Группой 33, чтобы уничтожить Художницу и положить конец ее циклу смерти.

Clair Obscur: Expedition 33 планируется выпустить осенью 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а также в сервисе Game Pass. В игре будут субтитры на русском языке.