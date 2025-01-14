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Clair Obscur: Expedition 33 Весна 2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
7.9 56 оценок

Создатели Clair Obscur: Expedition 33 показали новый геймплейный тизер

monk70
Новости

Clair Obscur: Expedition 33 — многообещающая ролевая игра, разрабатываемая французской студией Sandfall Interactive, которая привлекает большое внимание игроков своими прекрасными визуальными эффектами и динамичными пошаговыми боями.

Игра должна получить новости во время презентации Xbox Developer_Direct, которая состоится 23 января. Однако в качестве предварительного просмотра студия представила короткий игровой процесс Clair Obscur: Expedition 33, демонстрирующий больше боевых сцен.

В истории Clair Obscur: Expedition 33 раз в год Художница пробуждается и рисует проклятое число на монолите, заставляя всех людей этого возраста исчезать в небытие. С каждым годом число уменьшается, и все больше людей исчезают. Скоро она проснется и нарисует «33». Отправьтесь на последнюю миссию с Группой 33, чтобы уничтожить Художницу и положить конец ее циклу смерти.

Clair Obscur: Expedition 33 планируется выпустить осенью 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а также в сервисе Game Pass. В игре будут субтитры на русском языке.

8
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
AnimeKillMen

Арт то интересный, но геймдизайнер сигма не иначе

0
My life is a game

Крайне странный геймплей - лежит в вишлисте, но покупать пока желания нет

-1
Madiark

Боевая система с джрпг какая то унылая, лучше бы была реалтайм экшоновый

-1
Фанат Миты

вау! Вставлять видео с площадке которая в России не фурычит! Исключения тут Крым и скорее всего Калининград!

-3
AceTheKing

Видео с ютуба в новостях автоматически скачиваются на сервера PG, после чего отображение идёт через местный плеер.

1
My life is a game

ВПН/Расширения для браузера для тебя шутка что ли

0
Madiark

Исключение все страны снг кроме рашы

-2
Фанат Миты My life is a game

я живу в Крыму, у меня с впн ютуб просто не грузится! Он не открывается!

0
Фанат Миты Madiark

в Абхазии тоже ютуб работает?

-2