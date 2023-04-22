Известный инсайдер подтвердил, что под следующим возрождением хоррора на выживание, он имел ввиду Clock Tower ©

Мы живем в золотой век для ремейков ужасов на выживание: недавно вышли возрождения Dead Space и Resident Evil 4, на горизонте маячит Silent Hill 2, а теперь к ним может присоединиться еще одна жуткая серия. По словам инсайдера Dusk Golem, возрождение франшизы Clock Tower может выйти на свет благодаря Sunsoft и разработчику WayForward Technologies.



Этот конкретный слух возник, когда Dusk Golem начал распространять информацию о новом анонсе от Sunsoft с явным упоминанием WayForward. Многие предположили, что речь идет о Clock Tower (это единственная хоррор-игра, которой владеет Sunsoft), но он не сказал об этом прямо. К сожалению, на шоукейсе не было анонса Clock Tower, а Dusk Golem сказал, что это было "шоком". Позже, отвечая другому пользователю, он подтвердил, что ожидает Clock Tower.

Конечно, пока что воспринимайте это как слух. Как и у любого инсайдера, у Dusk Golem были промахи и накопилась своя доля недоброжелателей. Тем не менее, он также предоставил много точной информации, особенно в отношении Resident Evil и Silent Hill. Есть ли у него информация о Clock Tower? Нам придется подождать и посмотреть, но если и есть время для возвращения серии, то оно настало.

Для тех, кто не знает, игры Clock Tower были разработаны ныне не существующей компанией Human Entertainment для SNES и PlayStation. Это были более традиционные атмосферные приключенческие игры, в которых игроков преследовал культовый убийца серии - Scissorman. Хотя игры Clock Tower и не стали хитом продаж, они повлияли на другие хоррор-игры, а версия для SNES, в частности, считается одной из родоначальниц жанра хоррора на выживание. Конечно, серия стала немного культовой среди фанатов.

После банкротства компании Human Entertainment, Clock Tower была куплена компанией Sunsoft, что объясняет, почему именно она вовлечена в эти слухи о возрождении. После долгого затишья Sunsoft снова появилась в свет, и в разработке находятся расширенные переиздания таких классических игр, как Trip World, Gimmick! и Uforia. Тем временем WayForward только что закончила работу над еще одним возрождением классики, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.