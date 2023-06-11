Clockwork Revolution TBA
5.1 18 оценок

Анонсирован стимпанк-экшен Clockwork Revolution в духе культовой серии Bioshock

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Gutsz
Новости

На презентации Xbox Games Showcase произошел неожиданный и крайне приятный анонс новой игры от студии inXile entertainment, которая подарила игрокам серию Wasteland и множество других игр. Их новым проектом стал интригующий ролевой экшен под названием Clockwork Revolution, события которого разворачиваются в очаровательном мире стимпанка. Вашему вниманию предлагается дебютный трейлер игры, который явно отсылает нас к культовой серии Bioshock.

Clockwork Revolution, ранее известный под кодовым названием Project Cobalt, представляет собой крупномасштабную RPG с видом от первого лица на Unreal Engine 5. Официальное описание игры гласит, что игроки станут участником невероятных путешествий во времени и своими решениями смогут определить судьбу целого города

Наткнувшись на невероятное изобретение, которое позволяет вам путешествовать в прошлое, вы обнаруживаете, что город, который вы называете своим домом — оживленный паровой мегаполис Авалон — был тщательно создан путем изменения исторических событий. Возвращаясь к ключевым моментам, ваши взаимодействия и выборы будут оказывать эффект бабочки на глубокий, основанный на повествовании мир и персонажей Авалона, заставляя их меняться и реагировать беспрецедентным образом.

Clockwork Revolution создается для ПК и консолей Xbox. Разработчики пока не готовы назвать даже примерный год выхода игры и предлагают внимательно следить за новостями.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
warp 37

Очень интересно выглядит.

13
Taicho

Я подумал это какой-то спинофф про Дейзи Фицрой из Bioshock Infinite

5
Hevin

Похоже что это он и есть, учитывая кто протагонист.

2
Pravdarub

Это даже больше биошок чем атомное сердце.

1
Just-a-your-King

Стимпанк да еще и рпг, это действительно можно ожидать

1
NarkoSky

Похоже на Биошок, жду не дождусь.

1
Sklip

Здесь даже те же самые заигрывания со временем, это точно не спин-офф Bioshock:Infinite ?

0
Talendor3

Биошок Инфинит 2

0
Terzor

Я сначала подумал что это новая часть BioShoсk или на крайняк The outer world 2.

0