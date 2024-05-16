Популярная песочница Minecraft может наконец-то добраться до Steam

Minecraft по-прежнему остается одной из самых популярных и прибыльных игр, несмотря на то, что игра впервые вышла еще в 2009 году. За эти годы кубическая песочница успела выйти на нескольких поколениях консолей, посетить известные площадки и обрасти разнообразными спин-оффами. Игры во франшизе Minecraft уже давно регулярно появляются в цифровом магазине Steam, однако сама оригинальная игра упорно игнорирует эту платформу. Очень может быть, что скоро это изменится.
Игроки обнаружили в сети намеки на релиз Minecraft в Steam. Об этом официально не сообщалось представителями Mojang Studios или Xbox. Тем не менее в Microsoft Store неожиданно в описании игры появилось упоминание Steam.
На это указывает находка пользователя под ником NikNikYT. Недавно игрок попытался купить внутриигровую валюту через Microsoft Store и случайно обратил внимание на развернутое описание покупаемого предмета. На сайте сообщалось, что для использования валюты игрок должен владеть версией Minecraft: Bedrock Edition, которая доступна на различных платформах. Кроме обычного перечня консолей там внезапно сообщалось о версии игры для Steam, которая еще существует.
Это вполне может оказаться ошибкой описания страницы, однако многие игроки до сих пор ждут релиза Minecraft в Steam. О новой версии игры могут анонсировать во время летних презентаций, поэтому у пользователей еще есть шанс увидеть проект на любой платформе.
Я ждал этого 3 нет 4 тысячи лет, но сейчас пофиг))
Мне не надо // Kiljaeden Azerotov
Ну в принципе пофиг, но может кому-то это будет надо. В целом я не против что бы все игры были в Стиме, так как это тупо удобно.
Было бы шикарно, если бы владельцам игры, у коих Майнкрафт куплен на Мелкомягком аккаунте, дали возможность заиметь копию игры и в Парилке, хотя бы java версию))
Хотя бы с условием каким-нибудь, например "если срок владения игрой от 5 и больше лет".
Но такое вряд ли произойдёт по понятным причинам конечно. // Олег Сергеев
Лет 5 назад может бы и купил, щас и бесплатно не надо.
Плееевааать! Даже на страницу смотреть не буду!
только вчера об этом подумал. Что было бы круто если маин был в стиме. Только вот как они собираются туда добавить все версии майна. Или там будет какая то одна но постоянно обновлятся. хз как это будет выглядеть но очень хотелось бы увидеть маин у себя в библиотеке. // Евгений Горшков