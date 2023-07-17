Арсенал оружия Clockwork Revolution был вдохновлен культовой Arcanum ©

Разработчики из студии inXile в очередной раз доказывают, что их недавно анонсированный ролевой стимпанк-экшен Clockwork Revolution во многом отсылается к культовым игровым релизам прошлого. Чед Мур, главный геймдиректор проекта, в недавней публикации заявил, что новая игра студии представляет собой нечто большее, чем просто отсылку. Clockwork Revolution берет за основу уникальную систему оружия Arcanum.

По словам Чеда Мура, он ежедневно получает огромное количество вопросов по поводу арсенала оружия игрока в Clockwork Revolution. Прямо сейчас игра находится в активной фазе производства, поэтому конкретных деталей ждать пока не стоит. Тем не менее главный разработчик проекта уже сейчас заявляет о его разнообразии. Оружие будет достаточно для любителей ролевых игр, а также оно будет отражать необычный сеттинг игры и геймплей, как это было в небезызвестной Arcanum. Весь арсенал будет ярко напоминать геймерам, что основным местом действия игры является стимпанк.

Clockwork Revolution планируют выпустить на ПК и консолях Xbox. У проекта еще нет даже примерной даты релиза, однако его уже успели обвинить в плагиате Bioshock Infinite.