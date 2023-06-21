Видео показывает сравнение только что анонсированной Clockwork Revolution и культовой Bioshock Infinite ©

На недавно прошедшей игровой презентации Xbox Games Showcase 2023 был представлен крайне интригующий проект от студии inXile entertainment, которая прославилась благодаря тактической серии Wasteland. В рамках ивента анонсировали ролевой стимпанк-экшен Clockwork Revolution, который многие игроки окрестили, как современный клон Bioshock Infinite. Журналисты из IGN решили немного углубиться в этом вопросе и опубликовали видео с детальным сравнением двух игр.

Несмотря на то что Clockwork Revolution была представлена буквально недавно, многие кадры в точности повторяют Bioshock Infinite, которая вышла 13 лет назад. Ролик наглядно демонстрирует структурные сходства локацией и визуальные совпадения. Если разработчики Clockwork Revolution не ставили перед собой цель скопировать культовый экшен Кен Левина, то явно очень им вдохновлялись. Сравнение показывает одинаковые элементы города, окружения и даже врагов, которые напоминают механических роботов.

Наткнувшись на невероятное изобретение, которое позволяет вам путешествовать в прошлое, вы обнаруживаете, что город, который вы называете своим домом — оживленный паровой мегаполис Авалон — был тщательно создан путем изменения исторических событий. Возвращаясь к ключевым моментам, ваши взаимодействия и выборы будут оказывать эффект бабочки на глубокий, основанный на повествовании мир и персонажей Авалона, заставляя их меняться и реагировать беспрецедентным образом.

— из описания Clockwork Revolution.

Игра создается для ПК и консолей Xbox, но пока не имеет даже примерной даты релиза.