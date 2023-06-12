Игру Clockwork Revolution обвинили в копировании BioShock Infinite

Продюсер трейлеров BioShock Infinite высказался о Clockwork Revolution, ролевой игре в стиле стимпанк от разработчика Wasteland 3 InXile Entertainment, которая была анонсирована на вчерашней Xbox Games Showcase.
Анонс сразу же вызвал сравнения с BioShock Infinite у многих зрителей, благодаря сеттингу, бою, персонажам, дизайну врагов...
Сходство не ускользнуло от внимания пользователя Твиттера Butmac, который заявил, что именно он создал трейлеры к BioShock Infinite, которые были выпущены в преддверии выхода игры в 2013 году.
Butmac прокомментировал Clockwork Revolution вскоре после того, как она была показана на Xbox Games Showcase. "Я никогда не видел, чтобы игра брала у другой игры так прямо, как Clockwork Revolution взяла у Bioshock Infinite. Я имею в виду, это было заимствование на уровне нарушения прав интеллектуальной собственности".
После этого они собрали скриншоты трейлера к Clockwork Revolution, а также трейлеры и внутриигровые моменты BioShock Infinite. "Посмотрев сегодня трейлер к Clockwork Revolution, я почувствовал себя как в воспоминаниях, поэтому я сделал несколько сравнений, чтобы понять, не сошел ли я с ума", - сказали они. Сравнение бок о бок становится еще более четким.
Как человек, который много раз переигрывал BioShock Infinite, и эта игра практически впечаталась в его сознание, я заинтригован тем, насколько сильно Clockwork Revolution будет похожа на BioShock Infinite. Существует тонкая грань между подражанием и вдохновением, и InXile Entertainment, безусловно, столкнется с вопросами на эту тему.
Вот отсюда все слизали))
Ну дак надо продолжение классной серии делать, иначе за вас другие это сделают.
так да, биошок инфинит 2
вот это да.
ситуация из разряда "Зумеры изобрели стимпанк"