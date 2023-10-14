inXile хвастается "чрезвычайно впечатляющими" результатами в работе над Clockwork Revolution

Отмечая в соцсетях бракосочетание Microsoft и Activision, Чед Мур из inXile Studios намекнул на появление важных новостей для Clockwork Revolution, Xbox-эксклюзивной стимпанк-экшен ролевой игры, представленной компанией из Редмонда во время летнего шоукейса "зеленой" команды.
Со страниц своего личного профиля в X игровой директор Clockwork Revolution вновь открывает окно в стимпанк-вселенную новой ИС Microsoft, вдохновленной Arcanum, и рассказывает о работе, которую он ведет с ребятами из inXile над созданием этой игры.
Таким образом, Мур возвращается к последним важным новостям Microsoft, чтобы объяснить, что:
Да, есть отличные новости о присоединении Activision Blizzard к семейству Xbox, но я просто хотел сообщить вам, что моя команда, работающая над Clockwork Revolution, только что сделала нечто чрезвычайно впечатляющее на этой неделе.
Очевидный энтузиазм, сквозящий в словах Мура, как представляется, предваряет появление новой информации о разработке Clockwork Revolution, возможно, сопровождаемой геймплейным роликом или даже просто трейлером, который поможет нам определить окно запуска игры на ПК, Xbox Series X|S и в Game Pass.
Кстати, права на Arcanum должны быть у Activision. Может ещё не поздно было бы перевести эту игру в мир Арканума.