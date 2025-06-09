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Clockwork Revolution TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Стимпанк
7.1 72 оценки

Руководители inXile поделились подробностями Clockwork Revolution

AceTheKing AceTheKing
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Вчера компания Microsoft и студия inXile представили новый геймплейный трейлер стимпанк-RPG Clockwork Revolution.

Глава студии Брайан Фарго, геймдиректор игры Чад Мур и главный дизайнер Джейсон Андресон дали большое интервью, в котором подробнее рассказали об игре. Основные моменты из интервью:

Автоматы в мире Авалона

  • В игре встречаются разные типы автоматов - от простых уборщиков (Подметающий Стивенс) до высокоразвитых, почти разумных существ (Чудо Чудес);
  • Автоматы поднимают вопросы человечности и служат важным нарративным элементом. Один из них, Прентис - летающий автомат и спутник игрока, ключевой в сюжете.

Персонажи и сюжет

  • Леди Айронвуд - главный антагонист в игре, однако в трейлере акцент был смещён на Моргана и суровую жизнь в районе Тангл;
  • Дядя Элфи - владелец лавки, воплощает "приземлённый" стиль игры;
  • Герцог Помфри - кукольный автомат, чья роль может вырасти в зависимости от выбора игрока;
  • Лорд Грисвик - представитель элиты.

Разговоры и выборы

  • Разговоры могут включать нескольких участников. Выбор, с кем говорить, влияет на последствия. Пример: в трейлере игрок говорит с Эрролом, игнорируя предупреждения - это приводит к его смерти и исключает его из сюжета;
  • В игре есть по-настоящему злые реплики, которые имеют реальные последствия;
  • Игроки могут глубоко кастомизировать оружие: каждое найденное оружие остаётся на весь геймплей;
  • Есть стимпанк-гаджеты (вроде гранат и ловушек) и механизмы прокачки через верстаки.

Силы времени

  • Замедление - замедляет врагов и объекты (например, для решения головоломок);
  • Реверс - отматывает объекты назад, например, восстанавливает укрытие или вытаскивает пули обратно из врага;
  • Все силы встроены в RPG-систему с прокачкой.

Главное в игре

  • Выборы игрока формируют мир, а не просто влияют на диалоги;
  • Разработчики обещают глубину систем и реальную реакцию мира на действия игрока;
  • Это большая, смелая RPG, созданная вручную, с чёрным юмором и жёсткими последствиями.

Релиз Clockwork Revolution состоится на PC и Xbox Series X/S, дата выхода игры на данный момент неизвестна.

3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Ahnx

Очередное убожество от позорной студии. Для кого это делается, для меня загадка. И графика - 10 лет назад было лучше.

6
Митяй Митрич

Стилистически (но не геймплейно) игра выглядит так будто она должна была быть продолжением fable, я даже так и подумал по первым секундам трейлера.

3
My life is a game

русский добавьте ироды

1
Lady_Leda

Для меня единственна игра которую хотела здесь и сейчас, от чего сильно огорчилась, что даты релиза даже не назначили(