Руководители inXile поделились подробностями Clockwork Revolution

Вчера компания Microsoft и студия inXile представили новый геймплейный трейлер стимпанк-RPG Clockwork Revolution.
Глава студии Брайан Фарго, геймдиректор игры Чад Мур и главный дизайнер Джейсон Андресон дали большое интервью, в котором подробнее рассказали об игре. Основные моменты из интервью:
Автоматы в мире Авалона
- В игре встречаются разные типы автоматов - от простых уборщиков (Подметающий Стивенс) до высокоразвитых, почти разумных существ (Чудо Чудес);
- Автоматы поднимают вопросы человечности и служат важным нарративным элементом. Один из них, Прентис - летающий автомат и спутник игрока, ключевой в сюжете.
Персонажи и сюжет
- Леди Айронвуд - главный антагонист в игре, однако в трейлере акцент был смещён на Моргана и суровую жизнь в районе Тангл;
- Дядя Элфи - владелец лавки, воплощает "приземлённый" стиль игры;
- Герцог Помфри - кукольный автомат, чья роль может вырасти в зависимости от выбора игрока;
- Лорд Грисвик - представитель элиты.
Разговоры и выборы
- Разговоры могут включать нескольких участников. Выбор, с кем говорить, влияет на последствия. Пример: в трейлере игрок говорит с Эрролом, игнорируя предупреждения - это приводит к его смерти и исключает его из сюжета;
- В игре есть по-настоящему злые реплики, которые имеют реальные последствия;
- Игроки могут глубоко кастомизировать оружие: каждое найденное оружие остаётся на весь геймплей;
- Есть стимпанк-гаджеты (вроде гранат и ловушек) и механизмы прокачки через верстаки.
Силы времени
- Замедление - замедляет врагов и объекты (например, для решения головоломок);
- Реверс - отматывает объекты назад, например, восстанавливает укрытие или вытаскивает пули обратно из врага;
- Все силы встроены в RPG-систему с прокачкой.
Главное в игре
- Выборы игрока формируют мир, а не просто влияют на диалоги;
- Разработчики обещают глубину систем и реальную реакцию мира на действия игрока;
- Это большая, смелая RPG, созданная вручную, с чёрным юмором и жёсткими последствиями.
Релиз Clockwork Revolution состоится на PC и Xbox Series X/S, дата выхода игры на данный момент неизвестна.
Очередное убожество от позорной студии. Для кого это делается, для меня загадка. И графика - 10 лет назад было лучше.
Стилистически (но не геймплейно) игра выглядит так будто она должна была быть продолжением fable, я даже так и подумал по первым секундам трейлера.
русский добавьте ироды
Для меня единственна игра которую хотела здесь и сейчас, от чего сильно огорчилась, что даты релиза даже не назначили(