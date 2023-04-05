Симулятор жизни с повествовательным сюжетом Closer the Distance получил новый геймплейный трейлер ©

Издательство Skybound Entertainment представило Closer the Distance, симулятор жизни с повествовательным сюжетом от инди-компании Osmotic Games из Гамбурга.

Играя за Анжелу, которая оказалась в подвешенном состоянии после трагической гибели, Close the Distance наблюдает за уютной деревушкой Вчера, которую она когда-то называла домом. Вскоре Анджела обнаруживает, что связана с жителями деревни, и решает помочь им пережить их горе из-за ее безвременной кончины.

Каждый персонаж, с которым связывается Анжела, полностью смоделирован со своими эмоциональными состояниями, желаниями, воспоминаниями, переплетенными отношениями с другими жителями Йестерби. Они будут развиваться со временем с вашим вмешательством или без него, хотя ваш выбор окажет значительное влияние на повествование, поскольку вы помогаете сообществу исцелиться.

«Closer The Distance — это действительно уникальная часть симулятора жизни, исследующая некоторые экзистенциальные вопросы о влиянии жизни человека на других», — сказал управляющий партнер Skybound Ян Хоу. «Команда Osmotic создала убедительно продуманное повествование, предоставляя игрокам инструменты для взаимодействия с тщательно сконструированным миром и реального влияния на его персонажей».

Closer the Distance выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и ПК в конце этого года.