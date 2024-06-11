Разработчик прояснил разногласия по поводу "квадратной челюсти" Джоанны из Perfect Dark

Отвечая на критику по поводу слишком "квадратной челюсти" Джоанны из Perfect Dark, один из разработчиков поделился фотографией модели, которая послужила вдохновением для персонажа.
Разработчик Дел Уокер, имеющий опыт работы над графикой в таких студиях, как Naughty Dog и Respawn Entertainment, решил ответить на обвинения игроков.
В своем твите Уокер сообщил, что у модели, чья внешность была вдохновлена студией на создание облика персонажа Джоанны Дарк, от природы "квадратная челюсть". Он заявил, что к модели лица не было добавлено никаких дополнительных элементов. "Просто с этой точки зрения это реальный облик женщины", - сказал он.
Вместо того, чтобы объяснять ваше предпочтение стилизованным, детским чертам у женщин, вот модель лица для Perfect Dark. Никто не «добавил челюсть» — именно так выглядят настоящие женщины.
Разработчик также высказал свое мнение о реалистичном изображении персонажей в играх, заявив, что каждый имеет право на собственное мнение по этому вопросу. Однако он подчеркнул, что критика в адрес челюсти Джоанны не имеет под собой никаких оснований, поскольку она точно отражает реальную внешность модели.
Эта дискуссия подчеркивает постоянное противоречие между стремлением к реализму в играх и эстетическими предпочтениями игроков. В случае с Perfect Dark, похоже, разработчики решили точно воссоздать внешность модели, ничего не меняя и не добавляя.
Да просто люди уже устали от игр с мужеподобными женщинами. А у модели на фото лицо женственнее всё равно, чем в игре.
Лучше уж квадратная челюсть чем холодец то есть второй подбородок
Да люди просто прикапываться любят и уже в каждом чихе повестку пытаются увидеть, больные люди что сказать, а персонаж выглядит отлично
Ну на этом кадре - да.
как по мне норм - люди чутка палку перегибают , ну не всех же делать под одну гребенку кукольных лиц ..
Всегда не понимал, зачем нужна модель? Художники и 3д моделлеры не в состоянии придумать/сделать не существующего человека? И опять же зачем в играх реалистичные люди с обычной внешностью, персонаж должен как по мне, быть красивым.
Дочь Брюса Виллиса наверное)))
Вы им ничего не докажете. Они намеренно уродуют персонажей в играх, и знают это.
И в каком месте на фото реальной женщины у неё квадратная челюсть? Это раз.
Даже будь у прототипа реально квадратная челюха - почему надо у игровой модельки делать так же? Это два.
Модель из Stellar Blade вышла из чата.
ты чё слеп ? ну видно же что у нее челюсть мощная .. люди так то разные ..
По сравнению с героиней - у неё челюхи нет вообще.
да ты гонишь.. просто там ракурсы другие.
Может я хреново определяю на глаз, но различия если и есть, то малозаметные. Ну может чутку шире сделали, но по сравнению с рыжей из паВука будто вообще не тронули)))
ну показал свое вдохновение. Только делать красивую девушку не стали. Да и подбородок сильно ниже рефов.
нормальное лицо волевого мужественного человека // Александр Богданов
лукавит
Проблема не в челюсти, а в щеках. Если присмотреться, то видно, что на фотографиях у фотомодели в районе скул впалые щеки, тогда как у модельки из игры этой впалости нет, из-за чего лицо приобретает грубоватые мужиковатые черты. Непонятно, то ли разрабы спецом так сделали, то ли не придали значения, то ли вообще не умеют настраивать лица.
«Именно так выглядят настоящие женщины» и к фотографиям челюсти модели добавил фотографии ее члена и яиц. // Александр Покрышкин
верим, верим, не было же Мэри Джейн, Эллой, Анжелы, это же мы все придумали сами. У модели широкие скулы, а в игре бульдожья челюсть, выдвинутая вперед