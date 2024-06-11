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Perfect Dark TBA
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Научная фантастика
6.7 60 оценок

Разработчик прояснил разногласия по поводу "квадратной челюсти" Джоанны из Perfect Dark

Procy_on
Новости

Отвечая на критику по поводу слишком "квадратной челюсти" Джоанны из Perfect Dark, один из разработчиков поделился фотографией модели, которая послужила вдохновением для персонажа.

Разработчик Дел Уокер, имеющий опыт работы над графикой в таких студиях, как Naughty Dog и Respawn Entertainment, решил ответить на обвинения игроков.

В своем твите Уокер сообщил, что у модели, чья внешность была вдохновлена студией на создание облика персонажа Джоанны Дарк, от природы "квадратная челюсть". Он заявил, что к модели лица не было добавлено никаких дополнительных элементов. "Просто с этой точки зрения это реальный облик женщины", - сказал он.

Вместо того, чтобы объяснять ваше предпочтение стилизованным, детским чертам у женщин, вот модель лица для Perfect Dark. Никто не «добавил челюсть» — именно так выглядят настоящие женщины.

Разработчик также высказал свое мнение о реалистичном изображении персонажей в играх, заявив, что каждый имеет право на собственное мнение по этому вопросу. Однако он подчеркнул, что критика в адрес челюсти Джоанны не имеет под собой никаких оснований, поскольку она точно отражает реальную внешность модели.

Эта дискуссия подчеркивает постоянное противоречие между стремлением к реализму в играх и эстетическими предпочтениями игроков. В случае с Perfect Dark, похоже, разработчики решили точно воссоздать внешность модели, ничего не меняя и не добавляя.

-2
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Jack Oneel

Да просто люди уже устали от игр с мужеподобными женщинами. А у модели на фото лицо женственнее всё равно, чем в игре.

9
B e s i k

Лучше уж квадратная челюсть чем холодец то есть второй подбородок

5
Contriver

Да люди просто прикапываться любят и уже в каждом чихе повестку пытаются увидеть, больные люди что сказать, а персонаж выглядит отлично

5
antonborisov198

Ну на этом кадре - да.

1
gliga142

как по мне норм - люди чутка палку перегибают , ну не всех же делать под одну гребенку кукольных лиц ..

3
Ardolon

Всегда не понимал, зачем нужна модель? Художники и 3д моделлеры не в состоянии придумать/сделать не существующего человека? И опять же зачем в играх реалистичные люди с обычной внешностью, персонаж должен как по мне, быть красивым.

0
tvorog8088

Дочь Брюса Виллиса наверное)))

0
Ahnx

Вы им ничего не докажете. Они намеренно уродуют персонажей в играх, и знают это.

0
antonborisov198

И в каком месте на фото реальной женщины у неё квадратная челюсть? Это раз.
Даже будь у прототипа реально квадратная челюха - почему надо у игровой модельки делать так же? Это два.

Никто не «добавил челюсть» — именно так выглядят настоящие женщины.

Модель из Stellar Blade вышла из чата.

-1
gliga142

ты чё слеп ? ну видно же что у нее челюсть мощная .. люди так то разные ..

0
antonborisov198 gliga142

По сравнению с героиней - у неё челюхи нет вообще.

-1
gliga142 antonborisov198

да ты гонишь.. просто там ракурсы другие.

1
VinegaryLeander antonborisov198
Спойлер

Может я хреново определяю на глаз, но различия если и есть, то малозаметные. Ну может чутку шире сделали, но по сравнению с рыжей из паВука будто вообще не тронули)))

0
Biocity

ну показал свое вдохновение. Только делать красивую девушку не стали. Да и подбородок сильно ниже рефов.

-1
Пользователь ВКонтакте

нормальное лицо волевого мужественного человека // Александр Богданов

-1
WerGC

лукавит

-1
ГАЗ-М20

Проблема не в челюсти, а в щеках. Если присмотреться, то видно, что на фотографиях у фотомодели в районе скул впалые щеки, тогда как у модельки из игры этой впалости нет, из-за чего лицо приобретает грубоватые мужиковатые черты. Непонятно, то ли разрабы спецом так сделали, то ли не придали значения, то ли вообще не умеют настраивать лица.

-1
Пользователь ВКонтакте

«Именно так выглядят настоящие женщины» и к фотографиям челюсти модели добавил фотографии ее члена и яиц. // Александр Покрышкин

-2
r23dom

верим, верим, не было же Мэри Джейн, Эллой, Анжелы, это же мы все придумали сами. У модели широкие скулы, а в игре бульдожья челюсть, выдвинутая вперед

-2