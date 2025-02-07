Анонсирована Cloudheim, новая ARPG от бывших разработчиков Bioware и EA

Cloudheim — это совершенно новая многопользовательская ролевая игра в жанре экшен от независимой студии Noodle Cat Games. Эта игра создана студией, в состав которой входят опытные разработчики из Epic Games, EA, Codemasters, Disney и Bioware. В честь анонса разработчики выпустили трейлер игрового процесса.

Вас ждёт весёлое и хаотичное времяпрепровождение, так как в игре есть бои на основе физики, а также множество возможностей для исследования, мародёрства и создания баз в мире, вдохновлённом скандинавской мифологией.

«Cloudheim сочетает в себе исключительный талант команды ветеранов с экспериментальным, итеративным процессом разработки, основанным на науке и современной психологии. Каждый член команды вносит значимый творческий вклад, что позволяет нам добиваться исключительного качества игрового процесса при таком размере команды, бюджете и сроках разработки. Я горжусь тем, что мы создали, и тем, что команда доказала, что этот процесс в конечном итоге лучше для тех, кто важнее всего, — для наших игроков», — сказал Дэвид Хант, генеральный директор и основатель Noodle Cat games.

Cloudheim выделяется на фоне других игр тем, что в нём царит хаос. Это полностью разрушаемый мир, в котором игроки могут объединять свои способности с другими товарищами по команде, чтобы побеждать врагов. Будь то обрушивание колонн на врагов, чтобы сокрушить их, затягивание врагов в торнадо или стрельба по монстрам из пушек, за каждым углом вас ждёт хаос.

У вас есть возможность играть в одиночку или объединиться с тремя друзьями в сетевом кооперативном режиме, где вы будете делиться всеми разблокированными оружиями и способностями и сможете вместе исследовать мир, раскрывать секреты и открывать новых игровых персонажей.

«Наш основной игровой процесс начался с простого вопроса: что, если мы возьмём жонглирование из файтингов и сделаем его основой боя в кооперативной ролевой игре в жанре экшн?» — сказал Дэвид Хант. «Добавьте к этому завораживающе красивый мир, хаотичную симфонию физических комбинаций и базовую кастомизацию — и вы получите Cloudheim».

Пока вы будете побеждать чудовищных врагов и гоблинов, у вас также будет возможность объединиться с такими существами, как Меченосец, Блины и Грызун, чтобы они помогли вам в сложных сражениях, когда это будет необходимо.

Cloudheim выйдет в конце 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а что бы быть в курсе событий, связанных с этой игрой, на веб-сайте есть необходимая информацию о грядущей ARPG.