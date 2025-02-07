Анонсирована Cloudheim, новая ARPG от бывших разработчиков Bioware и EA

Cloudheim — это совершенно новая многопользовательская ролевая игра в жанре экшен от независимой студии Noodle Cat Games. Эта игра создана студией, в состав которой входят опытные разработчики из Epic Games, EA, Codemasters, Disney и Bioware. В честь анонса разработчики выпустили трейлер игрового процесса.
Вас ждёт весёлое и хаотичное времяпрепровождение, так как в игре есть бои на основе физики, а также множество возможностей для исследования, мародёрства и создания баз в мире, вдохновлённом скандинавской мифологией.
«Cloudheim сочетает в себе исключительный талант команды ветеранов с экспериментальным, итеративным процессом разработки, основанным на науке и современной психологии. Каждый член команды вносит значимый творческий вклад, что позволяет нам добиваться исключительного качества игрового процесса при таком размере команды, бюджете и сроках разработки. Я горжусь тем, что мы создали, и тем, что команда доказала, что этот процесс в конечном итоге лучше для тех, кто важнее всего, — для наших игроков», — сказал Дэвид Хант, генеральный директор и основатель Noodle Cat games.
Cloudheim выделяется на фоне других игр тем, что в нём царит хаос. Это полностью разрушаемый мир, в котором игроки могут объединять свои способности с другими товарищами по команде, чтобы побеждать врагов. Будь то обрушивание колонн на врагов, чтобы сокрушить их, затягивание врагов в торнадо или стрельба по монстрам из пушек, за каждым углом вас ждёт хаос.
У вас есть возможность играть в одиночку или объединиться с тремя друзьями в сетевом кооперативном режиме, где вы будете делиться всеми разблокированными оружиями и способностями и сможете вместе исследовать мир, раскрывать секреты и открывать новых игровых персонажей.
«Наш основной игровой процесс начался с простого вопроса: что, если мы возьмём жонглирование из файтингов и сделаем его основой боя в кооперативной ролевой игре в жанре экшн?» — сказал Дэвид Хант. «Добавьте к этому завораживающе красивый мир, хаотичную симфонию физических комбинаций и базовую кастомизацию — и вы получите Cloudheim».
Пока вы будете побеждать чудовищных врагов и гоблинов, у вас также будет возможность объединиться с такими существами, как Меченосец, Блины и Грызун, чтобы они помогли вам в сложных сражениях, когда это будет необходимо.
Cloudheim выйдет в конце 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а что бы быть в курсе событий, связанных с этой игрой, на веб-сайте есть необходимая информацию о грядущей ARPG.
М-м, мой любимый жанр! Финансовый провал.
Ага, Clownheim. Очередной гoвнодизайн. Хороним ещё до релиза? Да, конечно!
О, новый Конкорд от авторов Конкордобразных игр.
30 летние челы в комментах сидят рассказывают о дизайне для игры для 12 летних детей.
Сколько лет должно быть человеку, чтобы он, по твоему мнению, мог легитимно обсуждать дизайн игр и это не вызывало бы осуждения у снобов?
Обсуждать и обсирать это разные вещи. Иди еще поплачь о дизайне Маши и медведя или свинки Пеппы.
Странно, что по твоему мнению в этой ситуации главный негодяй это я, а вовсе не те люди, которые на полном серьёзе считают, что детям можно спокойно скормить (а если быть точным - продать) мало того, что совершенно ленивый, так ещё и приторный "молодёжный" дизайн и спецэффекты откуда-то из эпохи java-игр.
В 12 лет, я смею предполагать, современные дети уже более избирательны и их не так просто купить ярким фантиком. В 12 лет уже все сидят по своим любимым фортнайтам, овервочам, дотам 2 и контер-страйкам, у них нет игросервисного голодания, как думают дядечки в пиджаках.
Поплачу, если захочу.
Ты мало того что любитель обсирать детские игры, так еще и Вангой подрабатываешь и знаешь какие сейчас 12 летние дети и что им интересно.
1) 12 летние дети не знают что такое - java-игры.
2) ''у них нет игросервисного голодания'' это и не сервисная игра, а песочница.
3) Удачи поплакать.
Ну да, "детские игры" ага. Если дизайн херня, то игра сразу детская, а раз игра детская, то все претензии касательно херового дизайна автоматически снимаются, ведь это ж дети, к чёрту детей, зачем стараться. Я понял твою позицию по данному вопросу. Ты, конечно, даааааа...
референсами были палия синий протокол само собой вальхейм и чето еще там примешено
Ясно, тех кого уволили после драгон ейдж решили вот это сделать... Быстро они, ну нечего и это провалится )))
Вот теперь пусть с нуля зарабатывают репутацию у игроков.
Да вроде графика как в Гашиш Импакт, а в него только так играют дети и не только.