Cloudheim 2025 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Кооператив
5.6 9 оценок

Коперативаная экшен RPG Cloudheim получила демоверсию на ПК

Gruz_ Gruz_

Среди великих открытий конца этого года нельзя не упомянуть Cloudheim, ролевую игру в жанре экшн, разработанную Noodle Cat Games, которая должна выйти в 2025 году в рамках раннего доступа. Демо-версия игры уже доступна для скачивания в сервисе Steam.

В кооперативной ролевой игре игрокам предстоит восстановить мир, который был разрушен Рагнарёком. В игре много крафта и хаотичных сражений, построенных на законах физики. Вместе с друзьями игрокам предстоит прогрессировать, занимаясь разработкой оружия и открытием собственной магической лавки.

Cloudheim выйдет в конце 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

8
2
Комментарии:  2
SnobbishGhost

Там кроме визуала ничего нет

4
Alex40001

https://steamdb.info/app/4017410/charts/

2