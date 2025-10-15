Коперативаная экшен RPG Cloudheim получила демоверсию на ПК

Среди великих открытий конца этого года нельзя не упомянуть Cloudheim, ролевую игру в жанре экшн, разработанную Noodle Cat Games, которая должна выйти в 2025 году в рамках раннего доступа. Демо-версия игры уже доступна для скачивания в сервисе Steam.

В кооперативной ролевой игре игрокам предстоит восстановить мир, который был разрушен Рагнарёком. В игре много крафта и хаотичных сражений, построенных на законах физики. Вместе с друзьями игрокам предстоит прогрессировать, занимаясь разработкой оружия и открытием собственной магической лавки.

Cloudheim выйдет в конце 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.