Следующая игра от создателей головоломки Cocoon будет издана Annapurna Interactive

Студия Geometric Interactive, известная по Cocoon, уже работает над новым проектом. На Annapurna Interactive Showcase 2025 издатель подтвердил, что займется выпуском их следующей игры.

Хотя подробности пока не раскрыты, аудиодиректор Якоб Шмид заявил, что проект будет "не похож ни на одну из их прошлых работ". Это интригует, учитывая, что разработчики ранее участвовали в создании Limbo и Inside в Playdead.

Cocoon, получившая признание критиков в 2023 году, стала одним из лучших инди-релизов года. Остается ждать новых анонсов, чтобы узнать, каким будет следующий шаг студии.