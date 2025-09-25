Code Vein 2 получила дату релиза и новый трейлер

Анонсированный в июне сиквел Code Vein был чуть подробнее показан на State of Play. В новом трейлере не только получилось разглядеть обновленный визуальный стиль, но и дату выхода — 30 января 2026 года. Судя по всему, игра долгое время была в разработке и была анонсирована "на финишной прямой".
В Code Vein 2 игрокам предстоит сойтись в бою с монстрами, в которых обратились Бессмертные, фактически став охотником на них (немного напоминает что-то, правда?). Разработчики намекают на большой выбор возможных спутников для главного героя, а так же на наличие в игре нескольких временных линии и путешествий во времени.
В новом трейлере отчетливо виден более мрачный визуал, хотя сам стиль вполне соответствует первой части. Игра не будет эксклюзивом PlayStation, что не может не радовать фанатов Code Vein.
Первая часть была на редкосто спорный, а тут видимо даже своего персонажа не создать.
не интересна от слова совсем