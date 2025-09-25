Code Vein 2 получила дату релиза и новый трейлер

Анонсированный в июне сиквел Code Vein был чуть подробнее показан на State of Play. В новом трейлере не только получилось разглядеть обновленный визуальный стиль, но и дату выхода — 30 января 2026 года. Судя по всему, игра долгое время была в разработке и была анонсирована "на финишной прямой".

В Code Vein 2 игрокам предстоит сойтись в бою с монстрами, в которых обратились Бессмертные, фактически став охотником на них (немного напоминает что-то, правда?). Разработчики намекают на большой выбор возможных спутников для главного героя, а так же на наличие в игре нескольких временных линии и путешествий во времени.

В новом трейлере отчетливо виден более мрачный визуал, хотя сам стиль вполне соответствует первой части. Игра не будет эксклюзивом PlayStation, что не может не радовать фанатов Code Vein.