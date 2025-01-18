Представлен трейлер Code Violet для PS5, духовного наследника Dino Crisis

Студия TeamKill Media, создавшая Quantum Error, показала первый трейлер хоррора от третьего лица Code Violet для PlayStation 5. Игра выйдет в июле.

Code Violet — это игра в жанре экшен-хоррор от третьего лица, в которой вы берете на себя роль Вайолет Синклер, девушки, вырванной из прошлого, которая должна разгадать тайны биоинженерного комплекса Aion, избегая, прячась или сражаясь с существами, которые его захватили. С действующим протоколом эвакуации главная цель Вайолет — сбежать из комплекса и спасти тех, кто ей дорог, но с существами и таинственным Директором, которые делают все возможное, чтобы остановить вас, это будет не так и просто.

В 25 веке человечество едва пережило катаклизм, который сделал Землю непригодной для жизни и превратил ее в руины. То, что осталось от человечества, обратилось к звездам в поисках нового мира: Trappist 1-E, где они восстановятся и начнут все заново.

Однако те, кто пережил катаклизм, были бесплодны и не могли производить детей, и без решения человечество вскоре вымерло бы. Последние выжившие на Земле, колония, известная как Aion, решают использовать свои технологии, чтобы перемещаться в разные периоды времени, извлекать женщин и возвращать их на свою базу на Trappist 1-E, чтобы они стали суррогатами и предотвращали вымирание человечества.

Однако то, что кажется благими намерениями, скрывает темную правду, и когда Вайолет Синклер вырывают из ее времени и перемещают на Trappist 1-E, она оказывается в конфликте заговора и выживания, поскольку раскрываются истинные намерения Aion.