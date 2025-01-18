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Code Violet июль 2025 г.
Экшен, Шутер
7.3 15 оценок

Представлен трейлер Code Violet для PS5, духовного наследника Dino Crisis

monk70
Новости

Студия TeamKill Media, создавшая Quantum Error, показала первый трейлер хоррора от третьего лица Code Violet для PlayStation 5. Игра выйдет в июле.

Code Violet — это игра в жанре экшен-хоррор от третьего лица, в которой вы берете на себя роль Вайолет Синклер, девушки, вырванной из прошлого, которая должна разгадать тайны биоинженерного комплекса Aion, избегая, прячась или сражаясь с существами, которые его захватили. С действующим протоколом эвакуации главная цель Вайолет — сбежать из комплекса и спасти тех, кто ей дорог, но с существами и таинственным Директором, которые делают все возможное, чтобы остановить вас, это будет не так и просто.

В 25 веке человечество едва пережило катаклизм, который сделал Землю непригодной для жизни и превратил ее в руины. То, что осталось от человечества, обратилось к звездам в поисках нового мира: Trappist 1-E, где они восстановятся и начнут все заново.

Однако те, кто пережил катаклизм, были бесплодны и не могли производить детей, и без решения человечество вскоре вымерло бы. Последние выжившие на Земле, колония, известная как Aion, решают использовать свои технологии, чтобы перемещаться в разные периоды времени, извлекать женщин и возвращать их на свою базу на Trappist 1-E, чтобы они стали суррогатами и предотвращали вымирание человечества.

Однако то, что кажется благими намерениями, скрывает темную правду, и когда Вайолет Синклер вырывают из ее времени и перемещают на Trappist 1-E, она оказывается в конфликте заговора и выживания, поскольку раскрываются истинные намерения Aion.

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Code Violet
июль 2025 г.
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Navigor506

Такое ощущение, что кто-то просто решил накидать из разных франшиз всякого и выдать за что-то своё. Dead Space, Alien, Resident Evil... Но даже трейлер выглядит плохо.

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