Демо-версию инди-симулятора бариста уже можно опробовать

В каталоге PS5 представлено множество игр, так что геймеры смогут найти что-то по душе. А теперь вы можете бесплатно опробовать новую игру до её официального выхода. Если вам нравятся сюжетные игры, вам точно понравится эта.

Третий эпизод Coffee Talk начинает привлекать внимание, особенно своим геймплеем. Демоверсия уже доступна на PS5 и Xbox Series.

В Coffee Talk Tokyo вы окажетесь в стране восходящего солнца, Японии. Так вы познакомитесь с миром японских баров и насладитесь повествованием от Chorus Worldwide Games Limited. Удивительно, но Toge Production, разработчик игры, решил доверить повествование другой студии. В результате вам захочется внимательно выслушать истории своих клиентов, ведь некоторые из них могут вас сильно удивить, и вы многое узнаете о своих постоянных и новых клиентах.

Действие второй игры этой серии под названием Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, которая получила 76 баллов на Metacritic, происходит в альтернативной версии Сиэтла, где многие существа живут бок о бок с людьми. Ваша цель, конечно же, состояла в том, чтобы подавать клиентам такие напитки, как чай, кофе и горячий шоколад, выслушивать их истории и проявлять сочувствие. Стоит отметить, что в этой части расслабляющая музыка создавала спокойную атмосферу, позволяя игрокам наслаждаться каждым моментом. И нет никаких сомнений в том, что в новом эпизоде, действие которого происходит в Японии, будет то же самое.

Coffee Talk Tokyo может выйти в конце 2025 года на ПК, PS4 и PS5, Xbox One и Series X,S, а также Nintendo Switch.