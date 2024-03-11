Появились намеки на новую коллекцию ремастеров Command & Conquer

На прошлой неделе фанаты Command & Conquer получили хорошие новости. На протяжении многих лет серия Command & Conquer была разбросана по нескольким цифровым платформам, и единственным местом, где можно было приобрести все игры, был магазин Origin, принадлежащий EA. Но в последние несколько дней EA добавила все оставшиеся игры C&C в Steam, и теперь вы можете приобрести все игры серии на крупнейшей торговой площадке для ПК. Их можно купить отдельно или в составе C&C Ultimate Collection.

Но на этом хорошие новости не заканчиваются, ведь вместе с добавлением игр в Steam появился намек на то, что может появиться еще один сборник ремастеров Command & Conquer.

Игры появились в Steam вместе с сообщением от Джима Веселлы (Jim Vesella), хорошо знакомого в сообществе Command & Conquer. Веселла - ведущий продюсер EA, и именно он первым анонсировал сборник Command & Conquer Remastered, в который вошли первые две игры с сильно обновленной графикой. Веселла стал лицом проекта и заслужила большое уважение за то, что открыто и ясно рассказывала сообществу о том, что они делают, какие решения принимаются и чего стоит ожидать.

"Как это произошло? Некоторое время назад я услышал, что у некоторых членов команды EA появилось желание запустить некоторые из наших классических игр в Steam. Узнав об этой инициативе, некоторые из нас предложили включить в нее C&C Ultimate Collection", - написала Веселла на сайте Steam. "Мы знали, что это было просьбой сообщества C&C на протяжении более десяти лет, и это было такой же целью для нас, страстных поклонников C&C в компании. Специальная ударная группа EA прилагала все усилия, чтобы сделать это реальностью, но мы знали, что не сможем сделать это в одиночку. Поэтому, следуя духу нашего сотрудничества с сообществом в рамках Remastered Collection, мы обратились к небольшой группе членов сообщества C&C, чтобы понять, как нам лучше всего выпустить Ultimate Collection в Steam".

Здорово, что полная коллекция наконец-то появилась в Steam, но в этом послании игроки заметили потенциальный намек на новую часть коллекции ремастером. В одном месте своего сообщения Веселла говорит: "После запуска первой коллекции C&C Remastered".

Это может быть пустяком. Это может быть простая оплошность. Возможно, это даже просто выдача желаемого за действительное, попытка запустить проект, особенно если эти Steam-релизы наберут обороты. Но пользователи уже выражают свой энтузиазм и желание получить ремастеры своих любимых игр.