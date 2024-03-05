Command & Conquer франшиза получила низкие базовые цены в Steam

Легендарная культовая серия Command & Conquer игр внезапно получила минимальную базовую цену на серию старых игр.

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Игры на которые цены снижены:

Command & Conquer: Red Alert 3

Command & Conquer: Red Alert 3 - Uprising

Command & Conquer 3: Kane's Wrath

Command & Conquer 3 Tiberium Wars™

В РФ игры не доступны (можно принять в подарок). Возможно это ошибочное, а может и на постоянно изменили, но цены близки к тем что были при скидках.

Дополнение: Возможно временно. Или ошибка издателя.

Для саба Command & Conquer™ 4 Tiberian Twilight добавили цену. В Стиме без цены, но из браузера с помощью расширения от steamdb можно добавить в корзину. И даже купить. Не гифтуется. В RU не доступно. Игра без карт.