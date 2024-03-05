Command & Conquer франшиза получила низкие базовые цены в Steam

Легендарная культовая серия Command & Conquer игр внезапно получила минимальную базовую цену на серию старых игр.
Игры на которые цены снижены:
- Command & Conquer: Red Alert 3
- Command & Conquer: Red Alert 3 - Uprising
- Command & Conquer 3: Kane's Wrath
- Command & Conquer 3 Tiberium Wars™
В РФ игры не доступны (можно принять в подарок). Возможно это ошибочное, а может и на постоянно изменили, но цены близки к тем что были при скидках.
Дополнение: Возможно временно. Или ошибка издателя.
Для саба Command & Conquer™ 4 Tiberian Twilight добавили цену. В Стиме без цены, но из браузера с помощью расширения от steamdb можно добавить в корзину. И даже купить. Не гифтуется. В RU не доступно. Игра без карт.
Опиши конкретнее в описании и заголовке. Что снизилась именно базовая цена.
Редактировать пока не могу. В статусе проверки. Базовая цена снижена. Но на долго ли.... 2я картинка (показано что нет скидок, т.е базовая цена) так же на 1й видно что без скидок
не доступны или недоступны?
доступны подарком. ищи кто поможет
Generals бы
может когда то ультиматум добавят. в ориджине есть вся коллекция. если нужны генералс то там смотреть или может в гоге ещё есть
в тенге по 200р+ за игры почти 20летней давности, серьёзно? это даже не смешно
а было до этого 2650 тенге. разницу 2650 и 1050 есть? ну можно конечно подождать, возможно цену вернут и при распродаже купить по 662 тенге за игру. а если станут удалёнками то цена на рынке внешнем в несколько раз может вырасти. кстати цена адекватная даже. ты глянь на другие игры цены в несколько раз выше на 20-30 летней давности.
Возможно временно. Или ошибка издателя.
Для саба https://steamdb.info/sub/4066/ Command & Conquer™ 4 Tiberian Twilight добавили цену. В Стиме без цены, но из браузера с помощью расширения от steamdb можно добавить в корзину. И даже купить. Не гифтуется. В RU не доступно.
Игра без карт.
Игры так же можно активировать в ориджине. 1. Заходим в учетную запись на сайте EA Origin, затем "добавить игру": вбить цифровой ключ от игры с стима , активируем (вообще можно остановиться здесь и играть с Origin ). 2. Заходим в игру, прописываем логин и пароль от учетки Origin, вуаля ... вы прекрасны!