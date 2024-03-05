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Command & Conquer: Red Alert 3 28.10.2008
Стратегия, RTS
9 2 045 оценок

Command & Conquer франшиза получила низкие базовые цены в Steam

VovanVV1982
Новости

Легендарная культовая серия Command & Conquer игр внезапно получила минимальную базовую цену на серию старых игр.

  • Страница серии steam
  • Информация о регионах, цены и прочее steamdb

Игры на которые цены снижены:

  • Command & Conquer: Red Alert 3
  • Command & Conquer: Red Alert 3 - Uprising
  • Command & Conquer 3: Kane's Wrath
  • Command & Conquer 3 Tiberium Wars™

В РФ игры не доступны (можно принять в подарок). Возможно это ошибочное, а может и на постоянно изменили, но цены близки к тем что были при скидках.

Дополнение: Возможно временно. Или ошибка издателя.

Для саба Command & Conquer™ 4 Tiberian Twilight добавили цену. В Стиме без цены, но из браузера с помощью расширения от steamdb можно добавить в корзину. И даже купить. Не гифтуется. В RU не доступно. Игра без карт.

-11
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
bysaturn

Опиши конкретнее в описании и заголовке. Что снизилась именно базовая цена.

2
VovanVV1982

Редактировать пока не могу. В статусе проверки. Базовая цена снижена. Но на долго ли.... 2я картинка (показано что нет скидок, т.е базовая цена) так же на 1й видно что без скидок

0
JohnTornton

не доступны или недоступны?

1
VovanVV1982

доступны подарком. ищи кто поможет

0
Игорек Потылек

Generals бы

1
VovanVV1982

может когда то ультиматум добавят. в ориджине есть вся коллекция. если нужны генералс то там смотреть или может в гоге ещё есть

0
JohnTornton

в тенге по 200р+ за игры почти 20летней давности, серьёзно? это даже не смешно

0
VovanVV1982

а было до этого 2650 тенге. разницу 2650 и 1050 есть? ну можно конечно подождать, возможно цену вернут и при распродаже купить по 662 тенге за игру. а если станут удалёнками то цена на рынке внешнем в несколько раз может вырасти. кстати цена адекватная даже. ты глянь на другие игры цены в несколько раз выше на 20-30 летней давности.

0
VovanVV1982

Возможно временно. Или ошибка издателя.

Для саба https://steamdb.info/sub/4066/ Command & Conquer™ 4 Tiberian Twilight добавили цену. В Стиме без цены, но из браузера с помощью расширения от steamdb можно добавить в корзину. И даже купить. Не гифтуется. В RU не доступно.

Игра без карт.

0
VovanVV1982

Игры так же можно активировать в ориджине. 1. Заходим в учетную запись на сайте EA Origin, затем "добавить игру": вбить цифровой ключ от игры с стима , активируем (вообще можно остановиться здесь и играть с Origin ). 2. Заходим в игру, прописываем логин и пароль от учетки Origin, вуаля ... вы прекрасны!

0