Commandos: Origins подверглась критике игроками Steam за техническое состояние

Стратегическая игра в реальном времени Commandos: Origins, разработанная Claymore Game Studios и издаваемая Kalypso Media GmbH, довольно неудачно стартовала в Steam, в основном из-за своих технических недостатков, и в настоящее время ее положительно оценивают 63 процента игроков из 102 отзывов. Пиковый онлайн в день релиза составил 1 674 пользователя.

Эта игра просто незакончена, совершенно не оптимизирована, неотшлифована и совершенно не готова к релизу.

– высказался один из игроков.

Шейдеры не компилируются заранее или компилируются недостаточно, из-за чего игра часто и заметно подтормаживает при прокрутке игрового мира. Сбои и ошибки также являются обычным явлением для многих игроков и портят удовольствие от игры.

Всего за первые 20 минут попыток запустить игру произошло три сбоя, две ошибки, приводящие к сбою игры, и пять других раздражающих ошибок.

Остается надеяться, что разработчики из Claymore Game Studios вскоре выпустят первое исправление ошибки, в противном случае рейтинги в Steam, скорее всего, упадут еще сильнее. Это действительно обидно, ведь многие игроки в стратегии в реальном времени годами ждали игру подобного рода и возлагали на нее большие надежды.