Company of Heroes 3 23.02.2023
6.7 115 оценок

Company of Heroes 3 появится на консолях в конце мая

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monk70
Новости

SEGA of Europe и Relic Entertainment сегодня объявили, что Company of Heroes 3, получившая признание критиков стратегическая игра в реальном времени, выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 30 мая 2023 года.

Игроки на консолях могут рассчитывать на настраиваемый пользовательский интерфейс, полную поддержку контроллера и специальные функции, которые позволяют им играть в своем собственном темпе. Кроме того, пользовательский интерфейс был адаптирован для геймпадов, чтобы обеспечить увлекательный и захватывающий опыт для всех.

Игроки могут предварительно приобрести цифровую копию Company of Heroes 3 Console Edition непосредственно в магазине Microsoft Store на Xbox и в магазине PlayStation с 25 апреля 2023 года или оформить предзаказ на физическую копию на сайте www.companyofheroes.com. Даты начала физического предварительного заказа могут различаться в зависимости от территории.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Janekste

Лучше бы русский язык завезли. А вообще игра классная. Рекомендую! Геймплей очень четко прокачали в лучшую сторону со времён второй части.

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