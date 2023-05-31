Новые ролики консольной версии Company of Heroes 3 подробно рассказывают об управлении на геймпаде ©

В прошлом месяце было объявлено, что Company of Heroes 3 выйдет на Xbox Series X/S и PS5, и теперь она стала доступна. Разработчик Relic Entertainment из Ванкувера полностью переработал пользовательский интерфейс игры, элементы управления и многое другое, чтобы сделать игру интересной и удобной, используя контроллер, а не более традиционные клавиатуру и мышь. Выпущенная недавно серия видеороликов демонстрирует, как в Company of Heroes 3 был выпущен новый удобный для контроллера HUD, колесо управления, карта и многое другое.

Company of Heroes 3 Console Edition, созданная для геймпадов, дает вам контроль над полем боя благодаря новым функциям, призванным помочь вам одержать окончательную победу в войне или сражаясь с другими игроками в PvP. Новое командное колесо позволяет вам быстро отдавать команды своим солдатам, позволяя быстро маневрировать и разрабатывать стратегии. Если бой становится слишком тяжелым, используйте Полную тактическую паузу в одиночных режимах, чтобы остановить действие, дать игрокам возможность перевести дух, пересмотреть план битвы, отдать новые приказы и понаблюдать за развитием событий.

В Company of Heroes 3 можно играть на ПК, Xbox Series X/S и PS5.