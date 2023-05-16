Новый дневник разработчиков Company of Heroes 3 посвящён консольным версиям игры ©

SEGA of Europe и Relic Entertainment сегодня поделились своим последним дневником разработчиков Company of Heroes 3, в котором рассказывается о процессе переноса игр, которые исторически были доступны только для ПК, на консоли. В дневнике разработчиков также рассказывается об особенностях, которыми игроки могут воспользоваться, освобождая Италию и сражаясь в пустынях Северной Африки.

Схема управления была полностью переработана, чтобы предоставить интуитивно понятный пользовательский интерфейс с функциями, которые позволяют игрокам мгновенно отдавать команды и полностью контролировать свои войска на поле боя. Это меняет способ игры в Company of Heroes 3 и дает игрокам силы, необходимые им для борьбы с хаосом войны.

Издание Company of Heroes 3 для консолей дает полный контроль над полем боя благодаря новому «Колесу управления» и «Полной тактической паузе». Эти совершенно новые функции позволяют игрокам перевести дух, разработать стратегию и мгновенно отдавать приказы. Будь то авиаудары или развертывание противотанковых средств для защиты стратегической точки, Relic упростил для игроков на консолях перемещение, усиление, защиту и освобождение благодаря переработанному пользовательскому интерфейсу и новым функциям.

Company of Heroes 3 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series S|X 30 мая.