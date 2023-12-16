Conan Exiles добавляет PvE осады в новом крупном обновлении

Компания Funcom сообщила, что Conan Exiles, постоянно развивающаяся, получившая признание критиков игра на выживание в открытом мире, получила третье крупное обновление в текущем сезоне – Age of War. Впервые осадите полностью разрушаемую крепость и сразитесь с лидером вторгшейся империи.
Крепость, построенная из строительных блоков игроков, полностью разрушима, как и в PvP. Однако в этом случае игрок сражается с батальоном элитных стигийских солдат в полностью PvE-схватке. Разрушьте стены с помощью простого оружия, взрывчатки или даже требушетов, а затем сразитесь со стигийским командиром.
Кроме того, игроки теперь могут вдохнуть жизнь в свои базы, построив и открыв собственную таверну. Как только бармен будет освобожден из вражеского лагеря зачисток и доставлен в вашу таверну, эта динамичная область со временем наполнится неигровыми персонажами, которых вы сможете нанять, чтобы пополнить свои ряды. Колесо боли больше не должно быть основным источником последователей.
Отправьтесь в путешествие по обширной дикой местности, полной опасностей и приключений, на спине нового верблюда, третьего уникального животного в Conan Exiles.
В главе 3 представлены новые платные боевые пропуска и косметические предметы базара, позволяющие вам расширить набор зданий Aesir и построить эпические деревянные длинные дома прямо из легенд. Вас ждут уникальные украшения таверны, расширенный набор подземелий, эмоции, домашние животные, косметическая броня и оружие и многое другое.
Conan Exiles: Age of War – Chapter 3 доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox X|S, Xbox One и Xbox Game Pass. Пробейтесь в Стигийскую крепость и отрубите голову змею раз и навсегда.
Если играть одному в офлайне, будет интересно? Есть сюжет какой нибудь там?