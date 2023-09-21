Для Conan Exiles стала доступна вторая глава крупного обновлении Age of War

Conan Exiles, получившая признание критиков песочница на выживание в открытом мире от Funcom, добавила новый спектр контента в свой постоянно расширяющийся репертуар с обновлением Age of War – Chapter 2.
В главе 2 возьмите на себя полный контроль над моментом атаки чистки и сложностью события. Пока стигийские бойцы вытекают из ближайшего военного лагеря, защищайте свою базу и сокровища на ней от волны за волной, пока не появится Рука Войны. Победите его и получите награды, которые улучшаются в зависимости от сложности. Это совершенно новый опыт в Conan Exiles, в котором используются глубоко настраиваемые базы и последователи игры, созданные игроками, для создания эпических сражений с высокой реиграбельностью.
Кроме того, были улучшены таблицы добычи на протяжении всей игры, благодаря чему выпадение лута из врагов отражает их культуру, окружающую среду и снаряжение. Покиньте пределы своей крепости, совершайте набеги на лагеря и исследуйте подземелья в поисках редчайшей добычи.
Благодаря их системному характеру, влияние этих функций могут ощутить как новые игроки, делающие свои первые шаги из пустыни, так и ветераны финальной игры, доминирующие в Землях изгнанников и возводящие целые города.
Глава 2 также включает в себя множество совершенно новых платных косметических средств, которые можно приобрести в магазине Battle Pass и Bazaar. Большинство из них посвящено Эпохе Войн и Стигийской Империи, включая величественный набор пирамид, раскраски стигийского оружия и доспехов, новые эмоции, питомцев, боевые раскраски и многое другое. Измените горизонт Изгнанных Земель своими творениями.
Age of War – Chapter 2 доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox X|S, Xbox One и Xbox Game Pass.