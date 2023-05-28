Виртуальная настольная игра Conclave Virtual Tabletop скоро появится в Steam ©

Независимый разработчик игр Aggressive Combustion объявил о своем новом программном обеспечении для виртуальных настольных компьютеров Conclave Virtual Tabletop, которое скоро появится в Steam.

Conclave Virtual Tabletop — это простой и интуитивно понятный способ поднять вашу кампанию TTRPG на новый уровень, независимо от того, играет ли ваша группа в одной комнате или разбросана по игровым мирам.

Conclave — это опыт, а не цифры. Там нет управления статистикой или возни со сложными лабиринтами меню; мы предполагаем, что вы уже рассмотрели листы персонажей. Вместо этого мы стремимся предоставить настраиваемое пространство с простыми и понятными инструментами для создания и воспроизведения ваших сеансов.

Основные характеристики: