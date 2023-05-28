Виртуальная настольная игра Conclave Virtual Tabletop скоро появится в Steam

Независимый разработчик игр Aggressive Combustion объявил о своем новом программном обеспечении для виртуальных настольных компьютеров Conclave Virtual Tabletop, которое скоро появится в Steam.
Conclave Virtual Tabletop — это простой и интуитивно понятный способ поднять вашу кампанию TTRPG на новый уровень, независимо от того, играет ли ваша группа в одной комнате или разбросана по игровым мирам.
Conclave — это опыт, а не цифры. Там нет управления статистикой или возни со сложными лабиринтами меню; мы предполагаем, что вы уже рассмотрели листы персонажей. Вместо этого мы стремимся предоставить настраиваемое пространство с простыми и понятными инструментами для создания и воспроизведения ваших сеансов.
Основные характеристики:
- Легко и просто использовать; быть готовым к игре в считанные минуты
- Импортируйте собственные 2D-токены, стенды и 3D-фигуры; Конклав поддерживает различные форматы карт, включая анимированные.
- Включает в себя измерительные инструменты, игру в кости и систему окраски тумана войны.
- Изменяйте время суток, освещение и даже погодные и природные эффекты, чтобы получить желаемую атмосферу
- Conclave поддерживает Steam Remote Play Together; всего с одной копией вся группа может играть и творить вместе
Как обычно, промт-перевод без вычитки, каеф…
И, кстати, зачем нужна отдельная «компьютеризация» одной на толки при наличии TTS?