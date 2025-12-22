ЧАТ ИГРЫ
Concubine 13.10.2025
Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези
5.4 51 оценка

В фэнтези-экшен для взрослых Concubine добавили официальную русскую локализацию

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия Upgrade Entertainment выпустила масштабное праздничное обновление для своего эротического фэнтези-экшена Concubine. Патч не только добавляет в игру новую локацию и тематические наряды, но и значительно расширяет аудиторию проекта, добавив поддержку 12 языков, включая русский.

Для тех, кто только начинает свой путь, в игре теперь доступен полноценный вводный туториал. Проводниками игроков выступят персонажи Дастан и Фейворит, которые в безопасной обстановке Дворца научат основам боевой системы.

В игру добавили Зимний Дворец - совершенно новую базу игрока, расположенную на северо-востоке карты. Это не просто локация, а настоящая творческая мастерская, включающая 100 уникальных новогодних украшений для персонализации помещения и два новых бесплатных костюма "Соблазнительный Санта" и "Пикантный Эльф".

В игре появился магазин Люсиеты, где можно купить товары с прошлых праздников, таких как Хэллоуин и День благодарения. Игра получила масштабное обновление графики и звука: улучшены анимации, освещение, звуковые и визуальные эффекты. Также была обновлена дорожная карта и улучшена оптимизация.

Concubine - мрачная фэнтезийная экшен-РПГ, вдохновленная She Will Punish Them. Игроки берут на себя роль наложницы из гарема Султана, которая днем проживает обычную жизнь, а ночью охотится на древних врагов Византийской и Османской империй. Concubine содержит опциональную наготу, практически бесконечные уровни кастомизации персонажа и спутниц, а также обширную коллекцию доспехов, вооружений и костюмов для создания отряда наложниц вашей мечты. В данный момент игра продается со скидкой 10%.

22
9
Комментарии:  9
Mr Merlegant

Дрочево для инцелов

5
MNM 777
3
нитгитлистер

ну такая... нишевая с парой выдающихся мест игра судя про видосам

2
zippodemon0

Заходил играл , более убогой игры не видел , анимация из 2000 деревянная , физики 0 локации однотипные фигня какая то

2
utmuk

Зато "для взрослых"

1
Ник Добрый

Финны могут в историю ЛОЛ! Византийской и Османской империй, поржал, объединили совершенно разные культуры в одну фразу! В Византийской империи (Восточной Римской империи) не было гаремов. И рабы в Византийской империи имели права. Рабы рассматривались как люди (а не как вещь), за ними признавался личный статус. И Османская империя в которой из за жестокого обращения с рабами были разрушительные восстания (Восстание янычар, Выступления в Анатолии)

2
dimon-alfa

Еще один "She will punish them".

1
ZNGRU

Кекса нет, бубей нет, сюжета нет.

Lourens_Shiba

После слов Зимний Дворец подумал что коллаб с новой частью смуты, которую ещё не анонсировали