В фэнтези-экшен для взрослых Concubine добавили официальную русскую локализацию

Студия Upgrade Entertainment выпустила масштабное праздничное обновление для своего эротического фэнтези-экшена Concubine. Патч не только добавляет в игру новую локацию и тематические наряды, но и значительно расширяет аудиторию проекта, добавив поддержку 12 языков, включая русский.
Для тех, кто только начинает свой путь, в игре теперь доступен полноценный вводный туториал. Проводниками игроков выступят персонажи Дастан и Фейворит, которые в безопасной обстановке Дворца научат основам боевой системы.
В игру добавили Зимний Дворец - совершенно новую базу игрока, расположенную на северо-востоке карты. Это не просто локация, а настоящая творческая мастерская, включающая 100 уникальных новогодних украшений для персонализации помещения и два новых бесплатных костюма "Соблазнительный Санта" и "Пикантный Эльф".
В игре появился магазин Люсиеты, где можно купить товары с прошлых праздников, таких как Хэллоуин и День благодарения. Игра получила масштабное обновление графики и звука: улучшены анимации, освещение, звуковые и визуальные эффекты. Также была обновлена дорожная карта и улучшена оптимизация.
Concubine - мрачная фэнтезийная экшен-РПГ, вдохновленная She Will Punish Them. Игроки берут на себя роль наложницы из гарема Султана, которая днем проживает обычную жизнь, а ночью охотится на древних врагов Византийской и Османской империй. Concubine содержит опциональную наготу, практически бесконечные уровни кастомизации персонажа и спутниц, а также обширную коллекцию доспехов, вооружений и костюмов для создания отряда наложниц вашей мечты. В данный момент игра продается со скидкой 10%.
