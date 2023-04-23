Иммерсивный симулятор Consortium получит ремастер, бесплатный для владельцев оригинала, уже доступна бета ©

Инди-разработчик Interdimensional Games объявил о разработке Consortium Remastered.

"Оригинальная сборка CONSORTIUM на движке Source Engine теперь официально снята с продажи", - написала Interdimensional Games, прежде чем объяснить, что бета Consortium Remastered уже доступна всем, у кого есть оригинал. Вот как получить доступ к ней в Steam:

Щелкните правой кнопкой мыши на CONSORTIUM 2014 и нажмите "Свойства". Нажмите на "Бета-версии" Введите следующий пароль в поле: 4Owners0fCons0rtium0nly

В Consortium вы, игрок, переноситесь в 2024 год, чтобы занять тело Бишопа Сикса, офицера миротворческих сил Консорциума, который расследует убийство. Убийство произошло на гигантском командном самолете Консорциума под названием C-3800-D Zenlil в полете, что превращает игру в запертую комнату в небе, где находится более 20 NPC, которые могут быть виновны в убийстве.

Помимо отказа от Source в пользу Unreal Engine 4, в ремастированной версии будет использоваться дополнительная система распознавания речи V.O.I.C.E, которая позволит игрокам выбирать варианты диалогов, произнося их вслух. Игра также получит отдельную VR-версию, которая уже доступна в раннем доступе Steam и в магазине MetaQuest.

Сиквел, который был собран на краудфандинге на Fig в 2016 году, под названием Consortium: The Tower остается в раннем доступе. Разработчик ответил на опасения, что он забросил продолжение, объяснив, что он планирует вернуться "на полную мощность ко второй фазе производства The Tower" после полного выхода Consortium VR. "Мы понимаем, что люди считают игру заброшенной, и мы принимаем это. Это только подстегивает нас довести дело до конца и доказать, что вы ошибаетесь", - написал разработчик.

Выход Consortium Remastered запланирован в Steam и GOG в конце этого года.