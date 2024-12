Русский Resident Evil Village? Игрохоррор Contaminant напоминает о себе!

Сто лет (ну ладно, на самом деле два с лишним года) не было у нас повода вспомнить о российском игровом проекте Contaminant, создатели которого вдохновляются elevated-хоррорами вроде "Прочь" и "Мы", а саму игру сравнивают с такими хитами как Resident Evil Village, The Last of Us и Bloodborne. Что ж, оказывается, проект вполне себе жив-здоров, а релиз планируется во второй половине 2025 года.

Напомним, что в свое время благодаря Зоне Ужасов на Contaminant обратил внимание известный продюсер Владислав Северцев, студия которого "10.09" подключилась к проекту. С тех пор разработка игры не прекращалась, а недавно ее представили на выставке "Рэд Экспо", где Contaminant выделялась на фоне многих других игр отечественных разработчиков.

Так, сайт DevReality свой обзор лучших проектов выставки начал именно с Contaminant, а не, к примеру, к распиаренной пошаговой тактики Sparta 2035 или претендующего на лавры "русского Black Myth: Wukong" проекта The Last Eclipse. Из материала журналистов DevReality мы узнали, что:

- Contaminant будет экшен-хоррором в сеттинге российской глубинки в начале 90-х;

- Структура игры напоминает Resident Evil Village;

- По сюжету героиня приезжает в глухомань, где творится какая-то чертовщина;

- Имеются локации заброшенной деревни, огромного завода и некой параллельной реальности;

- Сражениям с монстрами - быть;

- Местами сохранения станут таксофоны;

- Геймплей похож на смесь The Last of Us и Bloodborne!

Отмечают атмосферу и приятную картинку - разработчики "очень хорошо работают с Unreal Engine 5". Хвалят геймдизайн и дизайн уровней - игра "коридорного" типа, но ощущения замкнутого пространства нет. От The Last of Us взяли общий геймдизайн, а соулслайки типа Bloodborne одарили российский проект боевой системой - перекаты, стамина, таргет, бои с боссами. При этом сами разрабы говорят, что боевку создавали скорее с оглядкой на Vampyr.

Релиз игры должен состояться в версии для PC на Steam, EGS и VK Play, после чего возможно и портирование на консоли.