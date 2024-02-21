Переосмысление классической Contra выйдет 12 марта

Contra: Operation Galuga выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam 12 марта по цене $39,99, объявили издатель Konami и разработчик WayForward.
Предзаказы на физическое издание начнутся через Limited Run Games 1 марта. Демоверсия доступна уже сейчас для всех платформ.
Новая часть легендарной серии Contra уже здесь! Contra: Operation Galuga - это полное переосмысление классического экшена 80-х годов, в котором есть современная графика и звук, новые этапы, новые враги и боссы, новая игровая механика, обновленная система оружия и взрывные кооперативные бои для двух игроков в сюжетном режиме или четырех игроков в аркадном режиме!
Когда террористическая группировка "Красный сокол" захватывает острова Галуга у побережья Новой Зеландии, элитные коммандос Contra Билл Райзер и Лэнс Бин вступают в бой, начиная тотальную войну, в которой судьба человечества висит на волоске!
Это мы ждем, но настороженно