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Contra: Operation Galuga 2024 г.
Экшен, Аркада, Платформер, Кооператив
7.3 21 оценка

Переосмысление классической Contra выйдет 12 марта

butcher69
Новости

Contra: Operation Galuga выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam 12 марта по цене $39,99, объявили издатель Konami и разработчик WayForward.

Предзаказы на физическое издание начнутся через Limited Run Games 1 марта. Демоверсия доступна уже сейчас для всех платформ.

Новая часть легендарной серии Contra уже здесь! Contra: Operation Galuga - это полное переосмысление классического экшена 80-х годов, в котором есть современная графика и звук, новые этапы, новые враги и боссы, новая игровая механика, обновленная система оружия и взрывные кооперативные бои для двух игроков в сюжетном режиме или четырех игроков в аркадном режиме!

Когда террористическая группировка "Красный сокол" захватывает острова Галуга у побережья Новой Зеландии, элитные коммандос Contra Билл Райзер и Лэнс Бин вступают в бой, начиная тотальную войну, в которой судьба человечества висит на волоске!

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
BAZKIN

Это мы ждем, но настороженно

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