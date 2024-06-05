Релиз боевика Contraband может быть отложен еще на год

В последнее время ходило много слухов о проблемах с разработкой Contraband, кооперативного боевиком для Xbox от Avalanche Studios, подарившей нам серию Just Cause и Rage 2. Проект был анонсирован еще в 2021 году, и с тех пор мы о нем практически ничего не слышали. В мае сообщалось, что студия столкнулась с "трудностями в разработке" из-за пандемии и ухода из проекта "ключевого руководящего состава", в связи с чем релиз игры перенесли с 2022-2023 на 2024 год.

Однако, по словам инсайдера, которые прозвучали во время подкаста Xbox News Cast, Contraband выйдет не раньше 2025 года, поскольку проект все еще находится в тяжелом состоянии:

Мне сказали, что релиз отложили до 2025 года, может быть, до конца 2025 года. Но люди, которых я знаю, кадры, которые я видел, люди, которые играли в игру и присылали мне все свои [...] импровизированные обзоры того, во что они поиграли, сказали, что игра интересная. Речь об очень ранней сборке. [...] Мол, в машинах не было водителей, их голов не было видно, вокруг ездили буквально машины-призраки.

Что касается других новостей по теме, Avalanche недавно объявила о закрытии двух североамериканских студий, расположенных в Нью-Йорке и Монреале, что привело к увольнениям около 50 человек (что составляет примерно 10-ю часть их общей численности персонала).