Релиз боевика Contraband может быть отложен еще на год

В последнее время ходило много слухов о проблемах с разработкой Contraband, кооперативного боевиком для Xbox от Avalanche Studios, подарившей нам серию Just Cause и Rage 2. Проект был анонсирован еще в 2021 году, и с тех пор мы о нем практически ничего не слышали. В мае сообщалось, что студия столкнулась с "трудностями в разработке" из-за пандемии и ухода из проекта "ключевого руководящего состава", в связи с чем релиз игры перенесли с 2022-2023 на 2024 год.
Однако, по словам инсайдера, которые прозвучали во время подкаста Xbox News Cast, Contraband выйдет не раньше 2025 года, поскольку проект все еще находится в тяжелом состоянии:
Мне сказали, что релиз отложили до 2025 года, может быть, до конца 2025 года. Но люди, которых я знаю, кадры, которые я видел, люди, которые играли в игру и присылали мне все свои [...] импровизированные обзоры того, во что они поиграли, сказали, что игра интересная. Речь об очень ранней сборке. [...] Мол, в машинах не было водителей, их голов не было видно, вокруг ездили буквально машины-призраки.
Что касается других новостей по теме, Avalanche недавно объявила о закрытии двух североамериканских студий, расположенных в Нью-Йорке и Монреале, что привело к увольнениям около 50 человек (что составляет примерно 10-ю часть их общей численности персонала).
кооп?..ну тогда начхать..
По сути если дату не объявляли то это и не перенос, а просто рабочий процесс. Типо пока не доделаем не выпустим. Обычная практика. Тем более что у бокса в этом году просто миллиард релизов, там этот Контрабанд и не воткнешь никуда.
Можешь уточнить что за миллиард релизов? Вики говорит только про Hellblade 2, Avowed и Ara в 2024 году
Hellblade 2, Avowed, Indiana Jones, Towerborn, Ara, Flight Simulator 2024, Starfield Shattered Space и Кол Оф Дьюти Блек опс 6 который технически не экз, но по сути игра майков сейчас и естественно рядом с колдой так же нет смысла что либо еще ставить, это одна из главных игр каждого года. И еще возможно выйдет Форза Хорайзон 6 но это пока не точно, узнаем через 4 дня. Поидеи в этом году уже должна выйти.
Ну и если из сторонних экзов считать то там Палворлд, Сталкер 2, Реплейсд, Арк 2, 33 иморталс, Манор Лордс, Лайтйиар Фронтир, Литл Кити Биг Сити и другие сторонние экзы по мелочи.
Про колду я уже потом вспомнил, не стал редактировать сообщение. Но вот индиана джонс и хорайзон сомнительно что в этом году выйдет, но посмотрим. У форзы больше шансов. Towerborne это какая то 2d гача? Я понимаю про пентимент говорить, но такую игру упоминать - странно.
P.s. литтл кити биг сити есть на свиче, такой себе экз.
Не, там наоборот, возможно, Forza как раз в следующем году выйдет, а вот Indiana в этом году 100% будет. Но, может быть, и Forza в этом году будет, шанс есть, узнаем точнее уже через 4 дня. Towerborn — это онлайновый битемап, не гача. Про Switch я хз, зачем ты написал и какое отношение он к боксу имеет. У бокса конкурент только Play Station по сути. На Switch другие игроки и там своя атмосфера, с ним соревноваться смысла нет.
Я еще забыл, кстати, про Age of Mythology, он тоже в этом году выходит
Филл Спенсер говорил, что конкуренты бокса - нетфликс и амазон прайм тогда уж) Ну и свитч полноценный конкурент, просто железо на поколение у нинтендо отстает. Короче не важно
По поводу Towerborne, в стиме, в конце описания написано:
"Эта битва будет вечной: мир меняется с каждым сезоном, поэтому вашему эйсу всегда будет чем заняться, куда заглянуть и с кем сразиться. Каждый новый сезон в Towerborne будет продолжать историю Колокольни. Новые враги, способности, живописные локации и тайны прошлого... Скучать не придется!"
Сомневаюсь, что речь про времена года. А где сезоны, там и донат. Поэтому, немного прифигел с этой игры
Я один знаю Avalanche за симулятор охоты и симулятор рыбалки? // Миша Чех
Задолбали своими коопами.
Выглядит так, будто релиз надо отложить не на один год, а на много-много годов, а то и вообще не выпускать