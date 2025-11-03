В сеть просочились скриншоты отменённой Contraband от Avalanche Studios

Внезапно в открытом доступе была опубликована целая подборка изображений из отменённого проекта Contraband, над которым несколько лет упорно работала студия Avalanche Studios — авторы серии Just Cause. Игра была анонсирована ещё в 2021 году как «кооперативный рай для контрабандистов», действие которого разворачивалось в 1970-х годах. Несмотря на активную фазу производства через несколько лет проект был официально закрыт по инициативе Xbox, так и не дойдя до релиза.

Снимки, опубликованные в портфолио одного из художников студии, демонстрируют интерфейс игры, дизайн персонажей и концепт-арты. Судя по ним, Contraband делала ставку на четырёх человек в команде и систему прогрессии с рангами вроде «Барыга», «Бандит», «Контрабандист» и «Барон». Визуальный стиль выглядел более стилизованным, чем реалистичным, а в качестве одной из ключевых локаций упоминается карта Downtown — городская улица, залитая неоновым светом, идеально подходящая для ночных операций по контрабанде.

На одном из изображений можно рассмотреть внутренний интерьер укрытия — вероятно, это была бы основная база игроков, служившая для подготовки к миссиям и набора команды. Несмотря на ограниченный набор материалов, утечка даёт представление о том, какой могла быть атмосфера проекта — смесь приключенческого духа, криминального азарта и ретро-эстетики 70-х.

После закрытия Contraband студия Avalanche столкнулась с серьёзной реструктуризацией, включая закрытие ливерпульского филиала и сокращение персонала. Неопределённость нависла и над будущим серии Just Cause — сообщалось, что разработка пятой части была приостановлена. Прямо сейчас будущее всей студии Avalanche остаётся под вопросом, включая даже её самые громкие релизы прошлых лет.