Contraband Police покорила Steam, продав четверть миллиона копий за первый месяц

Студия Crazy Rocks и издатель PlayWay похвастались впечатляющими результатами Contraband Police, которая позволяет вам взять на себя роль сотрудника пограничной службы вымышленного коммунистического государства в 1980-х годах.
Продажи в Steam уже превысили 250 000 копий - очень хороший результат для такого нишевого продукта. Эти четверть миллиона были куплены в течение первого месяца после релиза, поскольку дебют Contraband Police состоялся 8 марта.
Разработка игры заняла шесть лет, поскольку команда была небольшой - на протяжении большей части производства игрой занимались всего три человека, и только на финальной прямой к ним присоединились еще два разработчика.
Игра не только отлично продается, но и получает отличные отзывы в Steam - 94% положительных.
Contraband Police пока доступна только на ПК. Разработчики уже анонсировали консольные версии, которые выйдут позже в этом году.
Местами забавный симулятор получился.
Учитесь
На самом блокпосте еще норм, но кататься по карте это полный треш, на долго не хватило
Молодцы ребята
Довольно "лайтовая" новость, то есть ни чего в ней такого за что можно поставить минус нет. Но тем не менее на данный момент у новости минус 2 балла🤷🏻♂️
Этот сраный дивный мир...(нет не сТранный)