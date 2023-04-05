Contraband Police 08.03.2023
7.6 93 оценки

Contraband Police покорила Steam, продав четверть миллиона копий за первый месяц

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R_Mor
Новости

Студия Crazy Rocks и издатель PlayWay похвастались впечатляющими результатами Contraband Police, которая позволяет вам взять на себя роль сотрудника пограничной службы вымышленного коммунистического государства в 1980-х годах.

Продажи в Steam уже превысили 250 000 копий - очень хороший результат для такого нишевого продукта. Эти четверть миллиона были куплены в течение первого месяца после релиза, поскольку дебют Contraband Police состоялся 8 марта.

Разработка игры заняла шесть лет, поскольку команда была небольшой - на протяжении большей части производства игрой занимались всего три человека, и только на финальной прямой к ним присоединились еще два разработчика.

Игра не только отлично продается, но и получает отличные отзывы в Steam - 94% положительных.

Contraband Police пока доступна только на ПК. Разработчики уже анонсировали консольные версии, которые выйдут позже в этом году.

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Симулятор пограничника Contraband Police окупился всего за несколько дней
Симулятор пограничника Contraband Police окупился всего за несколько дней
Комментарии: 5
Ваш комментарий
kurskiy

Местами забавный симулятор получился.

1
211186

Учитесь

0
Eminence

На самом блокпосте еще норм, но кататься по карте это полный треш, на долго не хватило

0
gbhju037

Молодцы ребята

0
BioHoHoL

Довольно "лайтовая" новость, то есть ни чего в ней такого за что можно поставить минус нет. Но тем не менее на данный момент у новости минус 2 балла🤷🏻‍♂️

Этот сраный дивный мир...(нет не сТранный)

-1